الترشح لمسابقة الدكتوراه نهاية هذا الشهر

فتح الموقع الخاص بالتسجيلات في "الماستر"

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن فتح البوابة الالكترونية للتسجيل في الماستر عبر مختلف الجامعات و الذي يدوم الى غاية 15 من الشهر الجاري ، الاعتماد على الموقع جاء تفاديا لتكرار سيناريو التلاعب بملف المترشحين وضمان الشفافية.

أفرجت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن تعليمة موجهة لمختلف رؤساء و مدراء المؤسسات الجامعية تتعلق بالتسجيلات الخاصة بالماستر ، حيث كشفت هذه التعليمة التي تحوز المحور اليومي نسخة منها عن تاريخ انطلاق التسجيل عبر البوابة الالكترونية بالإضافة الى تحميل ملف المترشح و التي تنطلق بداية من اليوم للشروع في دراستها ، حيث يتم خلال هذه الفترة و التي تمتد الى غاية 15 سبتمبر تحميل و دراسة الملفات المودعة ، غير بعيد عن ذلك أيضا سيتم فتح البوابة من الج الترشح لمسابقة الدكتوراه نهاية هذا الشهر.

أمينة صحراوي