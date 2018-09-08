وفاة امرأة في انهيار جدار بتيبازة

خلف حادث انهيار جدار إحاطة لبيت قصديري مساء أمس الجمعة بمنطقة واد السبت بقوراية أقصى غرب تيبازة وفاة امرأة في الستينيات وإصابة ابنتها بكسور حسب ما علم اليوم السبت من مصادر طبية.

ولفظت المرأة البالغة من العمر 68 سنة أنفاسها الأخيرة بمستشفى قوراية متأثرة بإصابة خطيرة على مستوى الرأس بعد إسعافها من قبل مصالح الحماية المدنية فيما تبقى ابنتها (23 سنة) تتلقى العلاج بذات المؤسسة من الكسور والرضوض التي تعرضت لهم حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية وفق ذات المصادر.

وتعرضت المرأة للحادث إثر سقوط سور الإحاطة الحديث الإنجاز للبيت الهش الواقع بحي مربوط "الفوضوي" بواد السبت شرقي مدينة قوراية ما تسبب لها في إصابة خطيرة، حسب نفس المصادر.