غامبيا- الجزائر (1-1) و بلماضي ينجح في أول اختبار

عاد المنتخب الجزائري لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد جمال بلماضي بتعادل ايجابي (1-1) امام نظيره الغامبي مساء السبت ببانغول لحساب الجولة الثانية من تصفيات كاس امم افريقيا 2019

وبفضل هذا التعادل المحقق في ظروف صعبة انفرد الخضر مؤقتا بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد اربع نقاط متقدما بنقطة واحدة عن مطاره المباشر البنين الذي يواجه يوم غد الاحد نظيره الطوغولي

وعرفت المقابلة تأخرا كبيرا عن انطلاقتها قدر ساعة و نصف, نتيجة اجتياح الأنصار أرضية الميدان حيث جلبت هذه المباراة جماهير غفيرة، لدرجة عدم استيعاب مدرجات ملعب باكو لكل الأنصار. وهو ما أدى بالمناصرين للتدافع فيما بينهم، حتى لجأ بعضهم الي مستوى خط التماس.ورغم الرهان الكبير و الفوضى التي حدثت قبل بداية المباراة دخل الفريقان بسرعة في أجواء المباراة، حيث تبادلا الهجمات منذ اعطاء الحكم التونسي. وكانت أحسن فرصة من نصيب الجزائري رياض محرز الذي مرت قذفته الأرضية غير بعيدة عن مرمي الحارس الغامبي مودو جوبي

وردت العقارب على هذه الهجمة، بمحاولة للاعب سانه الذي كاد أن يخادع الحارس الجزائري، مبولحي (د 31).بعدها، بقي اللعب متكافئا من الجانبين، دون أن يطرأ أي تغيير على النتيجة التي بقيت بيضاء إلى غاية إعلان الحكم التونسي السرايري نهاية المرحلة الأولى.وعند استئناف الشوط الثاني، عرفت المباراة وتيرة سريعة إذ تمكن الخضر من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة (47) لما استفاد المهاجم بغداد بونجاح من كرة جاءت من الفاع الجزائري حيث افتك الكرة من مدافع غامبي قبل ان يراوغ مدافعا ثانيا و يسكن الكرة في شباتك فارغة بعد خروج الحارس.

ولم تدم فرحة اللاعبين الجزائريين طويلا، حيث قاد الفريق المحلي هجوما خطيرا سمح له بتعديل النتيجة بعد ان اخترقت الكرة الأرضية كل الدفاع و تصل للجناح آساي الذي استفاد من كرة من الجهة اليمنى و خادع بها الحارس مبولحي.وواصل الخضر حملاتهم نحو مرمى العقارب، بحثا عن تسجيل هدف ثان،لكن دون جدوى.وقد اعطى دخول كل من سليماني و فغولي مكان بونجاح و تايدر حيوية للهجوم الجزائري، لكن الحظ لم يكن حليفه.وبقيت النتيجة متعادلة حتى نهاية المباراة حيث تعتبر هذه النقطة مفيدة لمجوعة جمال بلماضي التي تحتل مؤقتا صدارة الترتيب للمجموعة الرابعة في انتظار اجراء، لقاء الطوغو و البنين هذا الأحد (سا 00ر17 بالتوقيت الجزائري) على ميدان الفريق الأول.عقب مرحلة التصفيات يتأهل الأولان عن كل مجموعة للمرحلة النهائية المقررة في الصيف المقبل بالكاميرون.