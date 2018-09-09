الجزائر تدعم رفع الحظر عن الملاعب العراقية

قال رئيس اللجنة الاولمبية مصطفى بيراف، اليوم الأحد، إن الجزائر ستدعم خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ "فيفا"، ملف رفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية، خلال لقاء جمعه بالقائم بأعمال السفارة العراقية في الجزائر.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، أن "القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى الجزائر، أركان حردان عبد الغفار، التقى برئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف.

وعبر حردان، بحسب البيان، عن "أهمية اللقاءات الرياضية بين الفرق العراقية والجزائرية المقامة على الأراضي العراقية والجزائرية"، معتبرا اياها بـ"الخطوة المهمة لكسر الحظر المفروض على الملاعب العراقية"، شاكراً "الدعم الجزائري للعراق في هذا المجال".

من جانبه، أكد بيراف أن "الجزائر ستسعى بكل جهدها خلال اجتماع الاتحاد الدولي القادم لرفع الحظر عن الملاعب العراقية".