جلاب يطلق أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية

شريط الاخبار
مشروع النظام الداخلي للمجلس يتأجل أربعة أشهر أخرى الأرندي يصف معارضي الخامسة بـ"المناورين العابثين" ظاهرة اختطاف الأطفال تعود للواجهة عشية الدخول المدرسي المؤسسة العسكرية تشرح مقاربة الجيش في تأمين الحدود بوعزقي يؤكد أن تحقيق الأمن الغذائي تعزيز للسيادة الوطنية إسقاط 08 آلاف تلميذ من الإستفادة من منحة التمدرس بوهران فتح الموقع الخاص بالتسجيلات في "الماستر" حداد يدافع عن دعم العهدة الخامسة وينفي حلّ الـ "أفسيو" "أنباف" يهدد بالعودة اإلى الاحتجاج الجيش يكشف عن مخازن للأسلحة و4 منقبين عن الذهب ببرج باجي المختار طلبة يحرمون من التسجيل بعد تشبع الموقع والوزارة مطالبة بالتدخل خبراء ومختصون متخوفون من كساد 60 مليون قنطار من القمح مشاريع كبرى تساهم في انتعاش الحركة التجارية وزارة الصحة تؤكد انخفاض في عدد المصابين بالكوليرا "التغييرات في المؤسسة العسكرية تكريس لمبدأ التداول على القيادة وتحفيز القدرات البشرية" سيناتورات يهددون بشن إضراب عن الطعام وبن صالح سيلتقي بهم غدا وزارة الصحة تتحكم نهائيا في وباء "الكوليرا" بلماضي يريد انطلاقة مثالية في رحلة لاستعادة أمجاد الكرة الجزائرية 20 مليون أورو لإنجاز أول مصنع إنتاج أدوية السرطان المؤتمر السادس للنهضة منتصف نوفمبر المقبل حملة لضبط مهربي العملة في المطارات الدرك يضبط طائرة بدون طيار في قسنطينة الجيش يحيد 14 إرهابيا ويوقف 04 عناصر دعم خلال شهر أوت ملف النصب على 800 مكتتب "عدل 1" مجددا أمام العدالة محاكمة مسبوق روّج المخدرات لاقتناء أرجل اصطناعية لوالدته القبض على عصابة اعتدت على شاب وسلبته مركبته بالعاصمة وزارة التجارة تتجه إلى رفع الحظر عن منتجات مستوردة "161 مليون مسافر تنقلوا عبر المترو منذ تدشينه" وزارة الفلاحة تجدد تأكيدها على سلامة خضر وفواكه البليدة من الكوليرا تنظم قطاع التمور يساهم في السيطرة على "لوبيات" التهريب الداخلية والجيش يدعمان قطاع التربية بحافلات للنقل المدرسي تنظيمات ترافع من أجل الطلبة وأخرى في عطلة إلى إشعار لاحق وزارة التعليم العالي تحدد كيفيات توجيه الحالات الخاصة بالمؤسسات الجامعي هاجس الكوليرا واختطاف الأطفال يخيّمان على الدخول المدرسي بورصة السـكوار تتمدد نـحو إسطنبول التركية إمكانية الإفراج عن سيناتور الأرندي المتهم بالرشوة اليوم 30 مليار دولار حجم استثمارات جازي لتطوير شبكتها تخصيص مليون كتاب للطور الابتدائي بوهران دخول 40 معهدا تكوينيا حيز الخدمة سبتمبر الجاري تخبّط تاريخي لوزارة الصحة في الجزائر
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. جلاب يطلق أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية

جلاب يطلق أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية

  11 سبتمبر 2018 - 11:26   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الوطني
جلاب يطلق أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية

أعطى وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس بواشنطن، إشارة الانطلاق لأسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية و هو  موعد فريد من نوعه يهدف إلى التعريف بتاريخ و تراث الجزائر و بمؤهلاتها  الاقتصادية و السياحية

وفي جو احتفالي ميزه عرض لفرقة فلكورية من ولاية سطيف، انطلقت فعاليات أسبوع  الجزائر ببهو المركز الفيدرالي "رونالد ريغان" بحضور السفيرة، جوان بولاشيك،  الأمينة المساعدة الرئيسية لمكتب شؤون الشرق الأوسط، و السيدة سارا كامب،  الأمينة المساعدة الرئيسية بكتابة الدولة للتجارة و سلطات مقاطعة كولومبيا و  سفير الجزائر بواشنطن، السيد مجيد بوقرة.  وقام الوزير بعد ذلك بتدشين المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة و الذي يشارك فيه ما يقارب ال40 مؤسسة وطنية ويتفرع المعرض إلى ثلاث محاور مختلفة مخصصة لمنتجات الصناعة و الصناعة  التقليدية و السياحة تجمعهم نقطة مشتركة و هي ترقية "المنتوج الوطني" في  قطاعات الكهرباء و الإلكترونيك و الصناعات الكهرومنزلية و الصناعة الغذائية و المنتجات التقليدية و كذا الخزف و الزرابي و الألبسة و الحلي

كما يعرف المعرض مشاركة متعاملين اثنين من القطاع الخاص في مجال الصناعة  الكهرومنزلية و هما شركتي كوندور و ايريس. ويشارك الديوان الوطني للسياحة بجناح بهدف ترقية الوجهة الجزائر.هذا و يشكل الحدث فرصة مهمة للشركات الجزائرية للانفتاح على السوق الأمريكية  والتي من المرتقب أن يتطور الولوج إليها بفضل تجديد النظام التفضيلي المعمم.ويسمح النظام التفضيلي المعمم للبلدان المستفيدة منه من ولوج منتجاتها للسوق  الأمريكية و الاستفادة من إعفاء من الحقوق الجمركية. وفضلا عن اللقاءات ب إلى ب التي من شأنها تعزيز العلاقات بين شركات البلدين،  وجه المنظمون دعوة لثلاث شركات عملاقة في مجال التوزيع بالولايات المتحدة،  والمارت و كوستكو و هول فود في مسعى يهدف إلى ادخال المنتجات الجزائرية بمحلات  التوزيع الكبرى الأمريكية. وسيكون للوزير خلال فترة اقامته بواشنطن محادثات مع مسؤولين من كتابة الدولة  وكتابة الدولة للتجارة و اجتماعات مع ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات