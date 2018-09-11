جلاب يطلق أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية

أعطى وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس بواشنطن، إشارة الانطلاق لأسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية و هو موعد فريد من نوعه يهدف إلى التعريف بتاريخ و تراث الجزائر و بمؤهلاتها الاقتصادية و السياحية

وفي جو احتفالي ميزه عرض لفرقة فلكورية من ولاية سطيف، انطلقت فعاليات أسبوع الجزائر ببهو المركز الفيدرالي "رونالد ريغان" بحضور السفيرة، جوان بولاشيك، الأمينة المساعدة الرئيسية لمكتب شؤون الشرق الأوسط، و السيدة سارا كامب، الأمينة المساعدة الرئيسية بكتابة الدولة للتجارة و سلطات مقاطعة كولومبيا و سفير الجزائر بواشنطن، السيد مجيد بوقرة. وقام الوزير بعد ذلك بتدشين المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة و الذي يشارك فيه ما يقارب ال40 مؤسسة وطنية ويتفرع المعرض إلى ثلاث محاور مختلفة مخصصة لمنتجات الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة تجمعهم نقطة مشتركة و هي ترقية "المنتوج الوطني" في قطاعات الكهرباء و الإلكترونيك و الصناعات الكهرومنزلية و الصناعة الغذائية و المنتجات التقليدية و كذا الخزف و الزرابي و الألبسة و الحلي

كما يعرف المعرض مشاركة متعاملين اثنين من القطاع الخاص في مجال الصناعة الكهرومنزلية و هما شركتي كوندور و ايريس. ويشارك الديوان الوطني للسياحة بجناح بهدف ترقية الوجهة الجزائر.هذا و يشكل الحدث فرصة مهمة للشركات الجزائرية للانفتاح على السوق الأمريكية والتي من المرتقب أن يتطور الولوج إليها بفضل تجديد النظام التفضيلي المعمم.ويسمح النظام التفضيلي المعمم للبلدان المستفيدة منه من ولوج منتجاتها للسوق الأمريكية و الاستفادة من إعفاء من الحقوق الجمركية. وفضلا عن اللقاءات ب إلى ب التي من شأنها تعزيز العلاقات بين شركات البلدين، وجه المنظمون دعوة لثلاث شركات عملاقة في مجال التوزيع بالولايات المتحدة، والمارت و كوستكو و هول فود في مسعى يهدف إلى ادخال المنتجات الجزائرية بمحلات التوزيع الكبرى الأمريكية. وسيكون للوزير خلال فترة اقامته بواشنطن محادثات مع مسؤولين من كتابة الدولة وكتابة الدولة للتجارة و اجتماعات مع ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية