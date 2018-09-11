مشاريع السياحة بالعاصمة ستوفر 14 ألف سرير و60 ألف منصب شغل

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أمس بالجزائر العاصمة أن المشاريع الفندقية الجاري انجازها على مستوى ولاية الجزائر و البالغ عددها 82 مشروعا من شأنها توفير أزيد من 14 ألف سرير إضافي و خلق 60 ألف منصب شغل جديد

و أوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة تفقدية لعدد من المشاريع السياحية بالولاية انه تم تدشين خلال الأشهر القليلة الماضية ثلاثة فنادق جديدة ساهمت في خلق 2000 منصب

المشاريع الفندقية الكبرى من صنفي 5 و4 نجوم التي تم تفقدها في كل من بمنطقتي باب الزوار وسيدي فرج ستوفر 18 ألف منصب شغل قبل نهاية السنة الجارية، بينما ستساهم المرافق السياحية الأخرى الجاري تجسيدها في خلق 40 ألف منصب شغل إضافي وهذا ما يدل "بأن قطاع السياحة يعرف حركية تصاعدية ودائمة"

وحول خوصصة الفنادق العمومية أكد الوزير بأن "هذا الأمر غير وارد لان هذه الفنادق العمومية التي تخضع حاليا إلى عملية تأهيل و عصرنة واسعة النطاق تعد ملكا للمجموعة الوطنية بحيث لا يمكن التنازل عنها" ملحا في نفس الوقت على "أهمية عصرنتها وتحديثها و إقامة علاقة شراكة مع مؤسسات التسيير الكبرى من اجل تحسين الخدمة لفائدة الزبائن"