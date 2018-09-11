تحويل 180 ألف ملف للأراضي الفلاحية من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز

تم تسوية وضعية 180 ألف مستثمر فلاحي في إطار عملية تحويل المستثمرات الفلاحية من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز من بين 200 ألف مستثمر أودعوا طلبات تسوية وضعياتهم ، التي تضمنها القانون 10/03 المتعلق بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية، حسبما أفاد به يوم الاثنين وزير الفلاحية والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي

وأوضح الوزير عبر أثير الإذاعة الوطنية ، أنه تم منح آخر مهلة لتسوية هذه الملفات والانتهاء من العملية مع نهاية السنة الجارية.وحسب نفس المسؤول فإن الدولة بذلت كل ما في وسعها من أجل تأمين العقار الفلاحي وتطهيره وأعطت كل التسهيلات القانونية والمالية للمستثمرين الراغبين في خدمة الأرض

وتحدث السيد بوعزغي عن برامج واجراءات قانونية عديدة تستهدف بعث الإنتاج الفلاحي، حيث ذكر بتسخير أزيد من 2 مليون هكتار في اطار برنامج حيازة الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح و إنشاء مستثمرات فلاحية لتربية الحيوانات استفاد منها أكثر من 150 ألف مستثمر (130 ألف حيازة عن طريق الاستصلاح و20 ألف ملف في إطار برامج الاستثمار الجديدة).وحسب الوزير فإنه وبالرغم من هذه المجهودات "تبقى نسبة الاستثمار ضئيلة ولا ترقى إلى المستوى الذي كان متوقعا ، مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة".ويتم العمل في الوقت بالتنسيق مع وزارة الداخلية على إحصاء وتسوية وضعية مختلف الأراضي، في إطار عمل اللجان الخمس المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة وفقا لتعليمات الوزر الأول احمد اويحيى

وحسب بوعزغي فقد تم إصدار تدابير جديدة بالنسبة للأشخاص المتوفين ، إلى جانب حالات أخرى صنفتها اللجان الولائية، مما استدعى إقرار نصوص تنظيمية جديدة وقرارات وزارية مشتركة.وأفاد الوزير أن اللجان تحت إشراف الوزراء المكلفون بها، حاولت الاستجابة لطلبات اللجان الولائية ومعالجة مختلف وضعيات الأشخاص الحائزين على الأراضي الفلاحية.وتقدر المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية قابلة للاستغلال بالجزائر بـ 5ر8 مليون هكتار منها 7ر5 مليون هكتار أراض خاصة و 8ر2 مليون هكتار تابعة للدولة بحسب توضيحات الوزير

وكانت قد انبثقت عن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة ابريل الماضي بالجزائر ، 5 لجان تحت إشراف كل من وزراء الداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة والعمل، تعني على التوالي بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية، والتنمية الفلاحية ، والنظر في ملف الصناعات الفلاحية التحويلية ، ودراسة عمليات تصدير المنتوج الفلاحي، وأخيرا لجنة للنظر في توفير مناصب الشغل للشباب من خلال القطاع الفلاحي