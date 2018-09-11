حجز أزيد من 01 كيلوغرام من الكيف بالعاصمة

نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة، أسفرت عن توقيف 131 شخص مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز 01 كيلوغرام و367 غرام من الكيف المعالج و217 قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 28 سلاح أبيض من مختلف الأنواع الأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين.