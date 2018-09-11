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حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية عبر الوطن

  11 سبتمبر 2018 - 12:50   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية عبر الوطن

تمكنت قوات الشرطة بكل من ولايات وهران، بسكرة وميلة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وقائع القضية الأولى التي قامت بها عناصر الشرطة بوهران مكنتها من حجز 2067 وحدة من المشروبات الكحولية، مع توقيف شخص مشتبه فيه، أما مجريات العملية الثانية التي قامت بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبسكرة، تمت على إثر توقيف مركبة نفعية على متنها شخصين، بعد إخضاعها للمراقبة الأمنية والإدارية، تم العثور بداخلها على 1214 وحدة من المشروبات الكحولية.

وفي نفس السياق، تمكنت عناصر الشرطة بأمن ولاية ميلة من ضبط 1494 وحدة من المشروبات الكحولية، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.

 

 

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