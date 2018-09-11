حجز مهلوسات بعنابة وكمية من الكيف في سكيكدة وقالمة

توصلت مؤخرا قوات الشرطة من خلال عمليات متفرقة بكل من ولايات عنابة، قالمة وسكيكدة من حجز كمية من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية، مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

حيثيات العملية الأولى، التي نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسكيكدة، تمت على إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج الكيف المعالج على مستوى الحي الذي يقطنان فيه، على إثرها تم تحديد هويتهما ومكان تواجدهما ليتم توقيفهما في حالة تلبس وبحوزتهما على كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 582 غرام.

أما مجريات العملية الثانية التي قامت بها شرطة قالمة مكنتها من توقيف شخص مشتبه فيه في العقد الثالث من العمر، وحجز 716 غرام من الكيف المعالج، في حين نجحت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لسيدي عمار بعنابة من توقيف شخص مشتبه فيه، مع حجز 535 قرص من المؤثرات العقلية.