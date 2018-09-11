قايد صالح يدعو أفراد الجيش لأن يظلوا على استعداد تام لمواجهة كافة التحديات

شدد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضرورة بقاء افراد الجيش الوطني الشعبي على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة كافة التحديات الحاضرة والمستقبلية.

و أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية “اكتساح 2018 “، بحسب ما أكه بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتم تنفذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية بموضوع “مجموعة القوات الأولى في الهجوم من التماس المباشر مع العدو” الذي شاركت فيه الوحدات العضوية والوحدات الفرعية التابعة للقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، والذي يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية، يضيف البيان.

وفي نهاية التمرين، التقى الفريق بأفراد الوحدات المشاركة حيث وجه لهم كلمة عن أهداف هذا التمرين، ويدعوهم لأن يكونو أكثر جاهية لحماية الجزائر.

وجاء في الكلمة: “إن الأهداف التي نتوخى دوما بلوغها من خلال إجراء مثل هذه التمارين التكتيكية الاختبارية، هي ذات أهمية كبرى بالنسبة للمسار التطويري لقواتنا المسلحة، باعتبارها تسلط الضوء بطريقة سليمة وصحيحة بل وميدانية على مدى التجاوب ما بين الجانب النظري المتمثل في برامج التحضير القتالي وما يكملها في الشق الميداني والتطبيقي المتمثل في الإجراء السنوي لمثل هذه التمارين الميدانية، التي نعتبرها مسلكا ناجحا من مسالك العمل التطويري لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، والنجاح لا يكون كذلك إلا إذا كان نجاحا ملموسا تسنده النتائج المحققة على أكثر من صعي”.

كما حث الفريق قايد صالح الجميع على أن يظلوا دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة كافة التحديات الحاضرة والمستقبلية، حماية للجزائر وذودا عن سيادتها وأمنها واستقرارها، حيث اقل “فكل هذه الأعمال الناجحة هي ثمرة بل ثمرات مستحقة لجهود مضنية في الميدان وتضحيات جسام تؤكد بصورة جازمة على ما يزخر به الجيش الوطني الشعبي من طاقات، وعلى صوابية تسخير هذه الطاقات المتوفرة تسخيرا لائقا ينبع أساسا من حسن مسايرة ما نرنو إليه من أهداف مشروعة وطموحة، نريدها دوما بأن تكون متكيفة تكيفا كاملا مع مرتكزات هويتنا الوطنية ذات الخصوصية الذاتية المتفردة من حيث التاريخ والجغرافيا ومن حيث القيم الوطنية الأصيلة والعريقة والمبادئ الثابتة، التي تبقى بصفة مستمرة تجد أمامها العديد من التحديات الحاضرة والمستقبلية التي تتطلب من أجل مواجهتها قوة تحميها وسندا يسندها، وتلكم مهمة قواتنا المسلحة ورسالتها المهنية الأبدية”.

في الختام، قام السيد الفريق بتفتيش الوحدات والوحدات الفرعية المشاركة في هذا التمرين التكتيكي “إكتساح 2018”.