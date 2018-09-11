ستشمل ولايات كبرى من بينها العاصمة

الرئاسيات، الكوليرا واحتجاجات الصائفة تُعجّل بالحركة في سلك الولاة

عجّلت أسباب سياسية وأخرى اجتماعية، بإجراء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لحركة واسعة في سلك الولاة، سيفرج عنها خلال الأيام القليلة القادمة، لتمسّ ولايات كبرى من بينها عاصمة البلاد.

أفادت مصادر لـ «المحور اليومي»، أنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، قد استكمل الإجراءات الإدارية تحسّبا للحركة المنتظرة في سلك الولاة، وقدّم قائمة اقتراحات أسماء لرئيس الجمهورية حتى يؤشّر عليها بالموافقة، للإعلان عنها قريبا، لتكون استكمالا للقرار الاستعجالي بإنهاء مهام والي ولاية البليدة الأسبوع الماضي. واستند بدوي في مقترحاته للرئيس بإنهاء مهام ما لا يقل عن عشرة ولاة، من بينهم القائمون على تسيير شؤون الولايات الكبرى، على تقارير سوداوية قادمة من الولايات، تتعلّق بالتقاعس في أداء المهام وعدم تنفيذ تعليمات الحكومة، إلى جانب غلق أبواب الاستقبال أمام المواطنين. وساهمت أسباب سياسية في التعجيل بإجراء حركة في سلك الولاة، لاسيما استحقاقات الرئاسيات المقررة شهر أفريل المقبل، والتي ستكون موعدا بالغ الأهمية في تاريخ البلاد، إلى جانب موجة الكوليرا التي ضربت أربع ولايات من الوطن، وهي البليدة، تيبازة، البويرة والعاصمة، ناهيك عن الأسباب الاجتماعية التي ظهرت خلال الصائفة، من خلال احتجاجات مواطنين عبر عدد من ولايات الهضاب العليا والجنوب، للمطالبة بالتنمية المحلية، وهي المناطق التي توليها الحكومة أهمية بالغة. كما عجّل بقاء ولايتي بجاية وتيسمسيلت بدون ولاة منذ آخر تغيير حكومي، شهر أفريل المنصرم، في إعادة النظر في خارطة ولاة الجمهورية، بعدما رقي والييها إلى وزيرين، وهما محمد حطاب الذي يتولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة وعبد القادر بن مسعود الذي رُقي إلى وزير للسياحة، بعدما كان واليا على بجاية. وستتضمّن الحركة المنتظرة أسماء شابة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بمنح الفرصة للشباب وترقية الموظفين الحاملين للشهادات الجامعية في الإدارات، وهذا لتمكينهم من تولي مناصب المسؤولية في الفترة المقبلة، كما لم يغفل بوتفليقة الاستنجاد بالعنصر النسوي وتعيين عدة نساء في منصب والي. وبحسب ذات المصدر، فإنّ بوتفليقة أعطى تعليمات مشددة بتعيين ولاة يتمتعون بقدرات جسدية وذهنية جيدة في ظل شكاوى المواطنين من ولاة عاجزين عن متابعة وتيرة التنمية المحلية بولاياتهم، بسبب إصابتهم بأمراض مختلفة حالت دون أداء مهامهم المنوطة بهم على أكمل وجه، كما قرر بوتفليقة إنهاء مهام كل والي يكون محل تحقيقات أثبتت تورطه في قضايا مشبوهة، فضلا عن مجموعة ولاة طلبوا منذ مدة إعفاءهم من مهامهم لأسباب صحية وأخرى شخصية.

حكيمة ذهبي