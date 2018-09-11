صنعته المخابرات الأمريكية ولعبت به أمم مختلفة

خليفة حفتر يهذي ويهدد بنقل الحرب الأهلية من بلاده إلى الجزائر

المارشال يرفض الشرعية الدولية ويريد تعكير صفو الانتخابات في ليبيا

ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها الجنرال حفتر الذي منح لنفسه رتبة مارشال في زمن تغيب فيه الدولة الليبية، في أزمة مع الجزائر، إذ شكّل لها صداعا كبيرا بسبب مواقفه المتذبذبة بين ارتمائه في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية تارة ثم روسيا تارة أخرى، ثم فرنسا «الماكرونية» وأخيرا الإمارات العربية المتحدة.

عرّاب الحرب في ليبيا خليفة حفتر الذي يرفض الاعتراف بالشرعية هناك وبحكومة اعترفت بها الأمم المتحدة، يبدو أنه لا يريد أن يرسو على بر ولا أن يرى ليبيا -التي مزقتها الحرب التآمرية- مستقرةً، وإلا كيف يمكن لزعيم مليشيا ممولة من بقايا أسلحة الناتو ودول خليجية ومخازن أسلحة نظام معمر القذافي أن يتطاول على بلد بحجم الجزائر، لا لشيء إلا لأن شقيقته الكبرى أرادت صد عمليات تهريب الأسلحة للقطاء «داعش» في طرابلس أو بنغازي أو مصراتة، فقد تجاوز هذا الأخير كل الحدود والأعراف الدبلوماسية في خطأ لن يغفر له. فحفتر الذي فشل في إرساء أمن بلاده الممزقة والاعتراف بالشرعية الدولية لحكومة تحضر لانتخابات يمكن لها أن تصنع ليبيا جديدة وتعيدها إلى الساحة الدولية، توهم أن بإمكانه أن ينقل الحرب إلى الجزائر ونسي أنه يعترف فعلا بأنه زعيم عصابة حرب لا غير، ناسيا أن الجزائر عصية عليه ولا يمكن لمليشيا مدعمة من قوى الشرّ أن تطأ أقدامها التراب الوطني.

ولمن لا يعرف حفتر فهو من صنع المخابرات المركزية الأمريكية «CIA»، فقد التحق بالولايات المتحدة في 1990، أي إبّان فترة حكم معمر القذافي، وبقي فيها إلى غاية 2011، أي سقوط نظام القذافي، وبعد عودته إلى ليبيا على ظهر دبابة حاول الاقتراب من روسيا واستقبله الجيش الروسي في حاملة طائرات روسية في البحر المتوسط، لكن سرعان ما اكتشف الروس أن حفتر ثعلب ماكر، ثم انتقل إلى يد الفرنسيين ليعبث به الرئيس الشاب ماكرون، إلا أن هذا الأخير اكتشف أنه لا يمكن الوثوق على الإطلاق بزعيم حرب مثل حفتر، فزعيم مليشيا مصراتة حوّل وجهته مرة أخرى ليرتمي في أحضان أمراء الخليج، وهذه المرة ليكون لعبة في أيدي الإماراتيين الذين لم يرق لهم الموقف الجزائري في عدد من القضايا العربية، من بينها سوريا واليمن، ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، خصوصا أن الإمارات تعد إحدى الدول الراعية والداعمة لبؤر التوتر في العالمين العربي والإسلامي مثل اليمن والصومال وسوريا، وقد وعد عرابو ما يسمى الربيع العربي بنقل مشروعهم إلى الجزائر التي تصدت لمثل هذه المخططات، في انتظار موقف رسمي ورسائل مباشرة من السلطات الجزائرية لخليفة حفتر، والتي يبدو أنها لن تخرج عن الإطار الدبلوماسي، خصوصا أن السياسة الخارجية للجزائرية مبنية على ذلك، وأنها لا تعرف بالميليشيات والأقليات بل فقط بدول لها سيادتها ومعترف بها من قبل هيئة الأمم المتحدة. فالجزائر لن يخيفها حفتر أو لقطاء «داعش» في ليبيا، فهي التي تحدت جميع المهرولين وراء الربيع العربي، وأبت إلا أن تمد العون لأشخاص في خطر، مثلما فعلته مع آل معمر القذافي الذين لجـأوا إلى حدودنا الجنوبية، حيث تم احتضانهم ذات ليلة عيد فطر ولم تبال بمن كان يطلق عليهم معمر القذافي تهديدات الجرذان، الذين لا ولن يمكن أن تطأ أرجلهم شبرا من أرض الجزائر.

م.ناصر