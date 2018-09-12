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الجزائر تجدد الدعوة لاصلاح الجامعة العربية

  12 سبتمبر 2018 - 11:30   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر تجدد الدعوة لاصلاح الجامعة العربية

جدد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الثلاثاء بالقاهرة، دعوة الجزائر إلى "إصلاح الجامعة العربية" لمواكبة الأحداث والتطورات الطارئة وإعلاء المصالح العليا للأمة العربية.

في مستهل خطابه أمام الدورة العادية ال150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، جدد مساهل حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "دعوة الجزائر إلى إصلاح الجامعة العربية عن طريق إعادة النظر في أسس وهياكل ومناهج العمل فيها لمواكبة الأحداث والتحولات الطارئة في المنطقة وإعلاء المصالح العليا للأمة العربية ومواجهة الأخطار المحدقة بها".

وأكد مساهل على أن هذا "الوضع الدقيق" الذي تمر به المنطقة العربية اليوم يستدعي "تدارك الأمور وإرساء طريق جديد قصد تحديد مواطن الخلل في منظومة العمل العربي المشترك" ومن ثم إيجاد سبل معالجتها وتطويرها، وهو الأمر الذي يستدعي-- يقول-- "تظافر الجهود وتقارب الرؤى بما يخدم المصلحة العليا للأمة العربية".

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