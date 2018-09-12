وفاة 31 شخص في حوادث متفرقة خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية أزيد من 12 ألف تدخل عبر الوطن،وهذا إثرتلقي مكالمات الإستغاثة من طرف المواطنين في الفترة مابين 2 والى غاية 8 من الشهر الحالي.

وبحسب بيان ذات المصالح ،فإن جل التدخلات شملت مجالات انشطة الحماية المدنية،سواء ما تعلق بحوادث المرور.

والحوادث المنزلية،الإجلاء الصحي،إخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

فمن خلال11512 تدخل خاص بالإجلاء الصحي، تم إسعاف وإجلاء 1354 جريح وتحويل 9938 مريض الى المستشفيات.

أما بخصوص حوادث المرور، فقد قامت ذات الوحدات ب 2348 تدخل من أجل 1303 حادث مرور، أدى الى وفاة31 شخص وجرح 1573 آخرين تم إسعافهم.

وقد سجلت اثقل حصيلة بالجزائر العاصمة بوفاة 4 أشخاص وجرح 135 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم الى المراكز الإستشفائية إثر 163 حادث مرور.

كما قامت ذات الوحدات، ب 2714 تدخل سمح بإخماد 2184 حريق منها، حرائق منزلية صناعية وحرائق مختلفة .

اما بخصوص العمليات المختلفة ، فقانت الوحدات ب 4948 تدخل في نفس الفترة لتغطية، 4343 عملية إسعاف وإنقاذ للأشخاص.