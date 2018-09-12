زوخ...تخصيص مبلغ 26 ألف مليار لترميم القضبة

كشف والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوح عن تخصيص ما قيمته 26 ألف مليار من أجل ترميم القصبة، مؤكدا أنه سيتم ضخ غلاف مالي آخر في 2019.

وأكد الوالي زوخ، اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمختلف المشاريع بحي القصبة، أن 17 مقاولا يشتغلون على عملية الترميم.

مضيفا، ان المقاولون كلهم جزائريون شباب وخريجي الجامعات الجزائرية.

وكشف أيضا زوخ، أن مؤسسة “اليونيسكو” ترافق السلطات المحلية في عملية ترحيل العائلات من القصبة.

وأوضح ذات المتحدث، أن إعادة إسكان العائلات ستكون في ظروف قياسية، وهذا بعدما قاموا بترحيل حوالي 500 عائلة.

بينما يدرسون ايضا 400 حالة اخرى، بالأخص السكنات التي في وضعية كارثية، واكد زوخ أن السلطات ستعمل دراسة لذلك.