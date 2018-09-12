توقّف جزئي في خدمة ترامواي الجزائر يومي الجمعة والسّبت

سيعرف ترامواي الجزائر سيسجّل توقّفا جزئيا في الخدمة يوم 14 و15 سبتمبر 2018 على خط الترامواي في محطة العناصر.

وحسب بيان لشركة سيترام أنّ سبب التوقّف هذا الاضطراب لمرور قافلة استثنائية.

ولهذا الغرض، ستتوقف خدمة الترامواي بين محطتي العناصر والهواء الجميل ابتداءا من يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 على 12سا00د.

وإلى غاية يوم السبت 15 سبتمبر على 10سا00د.

وحسب نفس البيان سيتم استبدال خدمة الترامواي بحافلات إيتوزا بين محطتي العناصر والهواء الجميل.

سيتم الحفاظ على الخدمة بين محطتي درقانة والهواء الجميل إلى غاية استئنافها على كامل الخط يوم السبت 15 سبتمبر 2018 على 10سا00 د.