سفيرة الدانمارك بالجزائر تعلن عن إنشاء نادي رجال الأعمال “جزائري-دانماركي”

أعلنت سفيرة مملكة الدانمارك بالجزائر، جولي اليزابيث بروزان جيرجسن،عن إنشاء نادي رجال الأعمال “جزائري-دانماركي”،يسمح ببحث وإستكشاف فرص التعاون بين البلدين .

وحسب بيان للوزارة فقد استقبل وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، اليوم الأربعاء، سفيرة مملكة الدانمارك،رفقة وفد من شركة “كولوبلاست” المتخصصة في تطوير المنتجات والخدمات الصحية .

أين تباحثا سبل تعزيز العلاقات” الجزائرية- الدانماركية”،لاسيما في مجالات الصناعة الصيدلانية والرقمنة.

ومن جانبه قدم وفد “كولوبلاست” مشروع إنتاج مواد صحية في الجزائر من شأنه أن يسمح لها بأن تصبح أرضية للتصدير نحو السوق الإفريقية في هذا المجال.

فيما أكد الوزير يوسف يوسفي رغبة الجزائر في تقوية وتنويع الشراكة الثنائية مع الدانمارك، معربا عن إستعداد الجزائر استقبال ومرافقة مختلف المشاريع الاستثمارية.