لكشف مستفيدين قاموا ببيع أو تأجير شققهم

تحقيقات لضبط التجاوزات في شغل السكنات الاجتماعية

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات، بالتحقيق في الشغل الفعلي للسكنات العمومية الإيجارية من طرف المستفيدين الحقيقيين منها، ورصد حالات التأجير أو بيع السكنات الاجتماعية.

كثر الحديث عن تأجير وبيع مواطنين لسكنات عمومية إيجارية استفادوا منها بدل الإقامة فيها، بالرغم من أن القوانين تمنع هذا النوع من العمليات ويترتب عليها إلغاء قرارات الاستفادة في حال أُثبت عدم شغل هذه السكنات من طرف ملاكها الحقيقيين لفترة محددة، وفي حال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، ستسترجع الدولة لعدد من السكنات التي تحايل أصحابها على القانون، حيث تنص المادة 47 من المرسوم السالف ذكره أنه يؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن العمومي الإيجاري المثبت قانونا ولأسباب غير مبررة لمدة ستة أشهر دون انقطاع، إلى فسخ عقد الإيجار ويترتب عليه منح السكن من جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وقد باشرت في هذا الصدد لجنة على مستوى إحدى دوائر ولاية بومرداس بإجراءات تحقيقات ببعض المواقع السكنية العمومية الإيجارية التي وزعت خلال السنوات الأخيرة لضبط التجاوزات، بعد ورود معلومات عن عمليات ببيع أو تأجير لشقق سوسيال ضاربين عرض الحائط القانون، في انتظار ما ستسفر عليه نتائج هذه الخرجات الميدانية.

يشار إلى أنه صدر في الجريدة الرسمية رقم 33، مرسوم تنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسير من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

وحسب المادة الثانية من المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، فإن عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة تتم لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص المعنويين الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الخاضعين للقانون الجزائري على أساس قيمتها التجارية، وفق شروط بينها الفصل الأول من المرسوم.

وتبرز المادة الرابعة من ذات المرسوم أنه يمكن للشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، مع الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني، حيث سيتفيد الدافع لمبلغ السكن كاملا من تخفيض 10 بالمائة.

للاستفادة من هذه الاجراءات يتعين على الراغبين في اقتناء الأملاك العقارية التابعة للدولة التي يشغلونها إيداع طلب شراء لدى لجنة الدائرة المنصبة لهذا الغرض، مرفق بالسند الشرعي لشغل الملك العقاري، ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة ونسخة من بطاقة الهوية أو القانون الأساسي للشخص المعنوي.