سيتم خلالها التطرق لانشغالات موظفي القطاع

انطلاق اللّقاءات الثّنائية بين بن غبريت والشركاء الاجتماعيين اليوم

ستشرع وزارة التربية الوطنية بداية من اليوم في عقد لقاءات ثنائية مع نقابات التربية التسع، إضافة إلى الجمعية الوطنية والفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، في إطار فتح قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي لإعادة النظر حول أهم الملفات المتضمنة الانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، لا سيما ما تعلقبمطلب التقاعد النسبي ودون شرط السن، وتطبيق المرسوم المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية، ومعالجة اختلالات القانون الخاص، تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إطاراتها باستقبال ممثلي نقابات التربية التسع وجمعية وفدرالية أولياء التلاميذ، في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين. وكانت آخر تلك اللقاءات المبرمجة من طرف الوزارة يوم 05 أفريل الماضي بمقر وزارة التربية الوطنية.

وأكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأنباف أن هذه الدعوة جاءت استكمالا للمناقشات التي تمت خلال اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة التربية الوطنية برؤساء نقابات تكتل التربية، وتشمل نقابة مجلس ثانويات الجزائر الكلا ونقابة أساتذة التعليم التقني والثانوي سنابست ونقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأنباف والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف والنقابة الوطنية لعمال التربية أسنتيو بالإضافة إلى جمعية وفدرالية أولياء التلاميذ.

في السياق، نددت الأنباف بما وصفته بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومة، وطالبت وزارة العمل بالكف عن التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة والكشف عن الحصيلة المالية الحقيقية لصندوق التقاعد، مطالبة باعتماد التوزيع العادل للثروة وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع ومراجعة سياسة الأجور، كما جدد الاتحاد موقفه الثابت تجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في الامتحانات الرسمية، وحمل وزارة التربية مسؤولية تفردها بملف إصلاحات الجيل الثاني.

وأكدت النقابة أن غياب الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والتراجع عن المكتسبات على غرار حرمان أبناء القطاع من عطلتهم الصيفية لا سيما أبناء الجنوب في المؤسسات التربوية الذين هم أحق بها من غيرهم، ناهيك عن التغييب المتعمد للشركاء الاجتماعيين الحقيقين والمفاضلة المبنية على الولاءات بعيدا عن النصوص القانونية والمقاييس المعتمدة دوليا، كل ذلك مدعاة إلى عودة الأجواء المشحونة واللااستقرار في القطاعوتنامي الحركات الاحتجاجية، والتي باشرها موظفو المصالح الاقتصادية بدخولهم في إضراب وطني لتحقيق مطالب مشروعة.

كما طالب الاتحاد بالتطبيق الفوري للمرسوم 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية، والتمسك بعمل اللجنة التقنية المشتركة في معالجة اختلالات القانون الخاص، تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع ضرورة الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم، والتمسك بالحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، القدرة الشرائية، الحريات النقابية).

كما تدعو الأنباف إلى توحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل ذلك المعتمد منذ سنة 1989. وجدد المكتب الوطني دعوة الحكومة ووزارة التربية الوطنية لفتح قنوات الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول المفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة ويحذر من سياسة الهروب والكيل بمكيالين، كما يدعو كافة العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى التجند والاستعداد لأي موقف سيتحدد بعد عقد الجمعيات العامة على مستوى كل المكاتب الولائية للاتحاد.