زرواطي تلتقي بنظرائها الأفارقة بنيروبي للبحث في قضايا البيئة القارية

من المنتظر أن تتنقل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، إلى العاصمة الكينية نيروبي في الفترة الممتدة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وهذا قصد المشاركة في أشغال الدورة السابعة غير العادية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة، حسب ما أورده بيان للوزارة الوصية، اليوم الجمعة.

وسيشهد المؤتمر الذي يحمل شعار “تحويل السياسات البيئية إلى أفعال بفضل حلول مبتكرة “، حضور وزراء البيئة لدول إفريقيا، وذلك لمناقشة التحديات البيئية في إفريقيا وكيفية التعامل معها.

و أضاف المصدر، أنه سيتم من خلال هذه الدورة البحث عن حلول وتحديات مبتكرة وتشجيع الإنتاج والإستهلاك المستدامين.

ويعتبر المؤتمر فرصة للوزيرة من أجل عقد لقاءات ثنائية مع نظرائها من مختلف الدول المشاركة، قصد تعزيز روابط التعاون في مجال البيئة والطاقات المتجددة.