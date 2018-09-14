تكريم أئمة ضحايا الإرهاب والموافقة على تطويب الرهبان

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى،أمس عن اعتزام الوزارة تكريم 114 من ائمة المساجد الذين اغتالتهم الايادي الارهابية خلال العشرية السوداء في الجزائر ، بالاضافة الى تطويب 19 راهبا مسيحيا

وقال محمد عيسى في مداخلته في احتفالية تأسيس اذاعة القرآن الكريم إن " وزارة الشؤون الدينية سوف تأسس لتكريمات خاصة لأئمتها ، وقد بلغ عدد الائمة الذين سقطوا دفاعا عن منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الوسطية والاعتدال وجعل المسجد خادما للمجتمع لاعدوا له ودفاعا عن الجزائر، 114 إماما ، مضيفا ان التكريم سيكون في احتفالية علنية نهاية شهر نوفمبر" وسوف تنحي اسرة المساجد جميعا والوزارة باسم الدولة عرفانا بجهودهم