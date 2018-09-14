ماكرون يضع "بصمته" في مسار معالجة ملفّ الذاكرة

فرنسا تعترف باغتيالها المناضل موريس أودان

تتعامل فرنسا مع ملف ذاكرة الجزائر باعتباره ورقة "سياسية" من جانبها يوظفها كل رئيس للجمهورية الفرنسية وفقا لموازين ترفع من شعبيته كلما تراجعت لإرضاء أطراف داخلية في بلاده، أو "مغازلة" السلطات الجزائرية من أجل منحها مشاريع استثمارية جديدة، حيث يعدّ اعتراف إيمانويل ماكرون، باغتيال الدولة الفرنسية المناضل موريس أودان، أهم قرار يُحسب لخليفة فرانسوا هولاند، في ملف الذاكرة بين البلدين.

سجلت باريس بقيادة إيمانويل ماكرون، "خطوة" جديدة في ملف الذاكرة، وإن كانت تدخل ضمن حسابات فرنسية داخلية، إلا أنّها تعتبر نقطة في رصيد ماكرون، الذي دخل عامه الثاني في رئاسة فرنسا، بعد تلك التي سجلها سابقه فرانسوا هولاند، عندما اعترف أمام البرلمان الجزائري بجرائم ارتكبتها الدولة الفرنسية خلال فترة احتلالها للجزائر.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، منزل جوزيت أودان، أرملة المناضل موريس أودان، الذي ناضل إلى جانب الثوار الجزائريين من أجل استقلال الجزائر خلال حرب التحرير، وخلال الزيارة اعترف الرئيس الفرنسي، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة، بممارسة الجيش الفرنسي إبان استعمار الجزائر التعذيب أمام أرملة المناضل الفرنسي الذي تعرض للتعذيب، كما أقر ماكرون بوفاة موريس أودان جراء التعذيب الذي تعرض له من طرف الجنود الفرنسيين. وقال ماكرون لجوزيت "أنت لم تتخلي عن سعيك لإظهار الحقيقة، وأنا أقوم بالاعتراف بها". وقال ماكرون إنه "من المهم أن تُعرف هذه القصة، وأن يُنظر إليها بشجاعة وجلاء، من أجل طمأنينة وصفاء نفس أولئك الذين سببت لهم الألم في الجزائر وفي فرنسا على حد سواء". ووعد ماكرون كذلك بـ"فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين" خلال الحرب التي لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث ونظراً لما لذلك من أثر على العلاقات الوثيقة والمعقدة القائمة بين فرنسا والجزائر.

يأتي اعتراف ماكرون بقتل فرنسا للمناضل موريس أودان، سويعات بعد إجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قالت بخصوصها رئاسة الجمهورية إنها "تطرقت إلى العلاقات الثنائية إلى جانب الملف الليبي والمالي".

حكيمة ذهبي