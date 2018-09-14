اليمين المتطرف يرفض اعتراف ماكرون بقتل فرنسا للمناضل موريس أودان

الحكومة الجزائرية تصفه بـ"الخطوة الإيجابية" والمعارضة تعتبره "عنصرية فرنسية"

وصفت الحكومة الجزائرية اعتراف فرنسا بمسؤوليتها في قتل المناضل الفرنسي موريس أودان بـ"الخطوة الإيجابية"، فيما اعتبرت أحزاب المعارضة، أنّها تسوية لمسائل تخصّ الفرنسيين فيما بينهم وأن الجزائر غير معنية بها.

قال وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، إنّ اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن وفاة المناضل موريس أودان، تحت التعذيب "خطوة إيجابية"، وهو ما يخرق إحدى محظورات الرواية الرسمية للحرب الفرنسية الدامية في الجزائر. وأفاد زيتوني في تصريح للصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، تعليقا على اعتراف واعتذار ماكرون من أرملة أودان، التي زارها في منزلها، إنه قرار إيجابي يجب تثمينه.

وأضاف زيتوني أنّ الجرائم التي اقترفتها السلطات الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية في حق الجزائريين "لا ينكرها إلا جاحد وجاهل للتاريخ"، مضيفا أن خطوة الرئيس الفرنسي "دليل على أنه سيكون هناك المزيد من الاعترافات". وفي ملف الأرشيف، أكد وزير المجاهدين أن اللجان المكلفة بملفات استرجاع الأرشيف الوطني المتعلق بالحقبة الاستعمارية وجماجم زعماء المقاومة الجزائرية الموجودة بمتحف الإنسان بباريس، وتعويض ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية لا تزال تعمل وستعرف انفراجا قريبا.

في حين لم تقتنع أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة، باعتراف ماكرون بقتل أودان، وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إنه "لا شك أن موريس أودان بطل من أبطال الثورة التحريرية الجزائرية، ونحن نعتز به، حتى وإن كان اسمه موريس، ولكن حينما يعتذر الرئيس الفرنسي لعائلة موريس أودان فقط يظهر حقيقة العنصرية الفرنسية، وعدم اعتباره الملايين من الجزائريين الذين عُذبوا وقتلوا بشرا". وأضاف مقري أن "الرئيس الفرنسي سيدرك يوماً ما بأن الانتهاكات التي وقعت للإنسان الجزائري الذي اسمه محمد وعبد الله والدراجي والعياشي والهواري وعائشة وفاطمة والعارم والبتول ولونيس وإيدير وما شابه هي كذلك جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب لا تتقادم بمرور الزمن".

وشهد الاعتراف الفرنسي اهتماما كبيرا من قبل المؤرخين ووسائل الإعلام العالمية، في حين رفضته زعيمة اليمين المتطرف، رئيس حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، ماري لوبان. متسائلة عن "مصلحة الرئيس ماكرون في نبش الجراح عبر التطرق إلى حالة موريس أودان؟"، معتبرة أنه "يسعى إلى استغلال انقسام الفرنسيين بدلاً من توحيدهم في مشروع". كما ندد والدها جان ماري لوبن، الشخصية اليمينية المتطرفة تاريخياً الذي قاتل في الجزائر كذلك بهذه البادرة، ووصفها بأنها "في غير محلها."

وقال المؤرخ الفرنسي المهتم بملف الذاكرة، بنجامين ستورا، إن بادرة ماكرون تمثل مؤشرا جديدا في كشف الستار عن وحشية الحرب والحقد الذي غذته، متسائلا: "كيف نحزن على هذه الحرب إذا لم نثر قضية مصير الناس الذين لم يدفنوا أبدا؟" وقال المؤرخ ستورا في تصريح لواشنطن بوست "هذا الأمر سيسمح لنا بتحقيق تقدم وبالخروج من النكران".

حكيمة ذ.