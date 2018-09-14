قصد التكفل بالمتضررين من فيضانات الخميس

الداخلية توفد لجنة وزارية مشتركة إلى ولاية تبسة

أعلنت وزارة الداخلية، عن إيفاد لجنة وزارية مشتركة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، للوقوف على حجم الأضرار التي تسببت بها الفياضانات بولاية تبسة، نهاية الأسبوع المنقضي، وأكدت أنها ستتكفل مع السلطات المحلية بالمتضررين.

تكفّلت بضع دقائق من تهاطل الأمطار على ولاية تبسة، بتحويلها إلى منطقة "منكوبة" بعدما أتت السيول على المساكن والبنايات وأودت بحياة طفل ذي خمس سنوات، وهو الوضع الذي استدعى تحرّك الحكومة وكلّف وزير الداخلية، نور الدين بدوي، لجنة وزارية مشتركة بالتنقل إلى المكان لرصد مخلفات ليلة الخميس الأسود على سكان تبسة.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في تدوينة على صفحته الرسمية عبر موقع "فايسبوك"، إنه: "على إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية تبسة، قرّرت إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، للوقوف على مدى الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد التكفل بالمتضررين".

وتسببت الفيضانات التي شهدتها ولاية تبسة ليلة الأربعاء إلى الخميس، بهلاك طفل يبلغ 5 سنوات من العمر، بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة، حيث غمرت المياه عديد السكنات بعدما وصلتها سيول جارفة في كل من شارع هواري بومدين وطريق عنابة وحي باب الزياتين وطريق قسنطينة ووسط المدينة وحي المرجة وغيرها. وقد شهدت مدينة تبسة مساء الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة مرفقة بحبات البرد ما أدى إلى انسداد للبالوعات وغمرت مياه سيول الأمطار معظم المنازل والعمارات وجرفت السيارات.

وباتت الفيضانات كابوسا يهدد حياة الساكنة عبر عدد من المناطق والولايات، تتسبب بها مياه الوديان فتعصف بالسكنات المشيدة على حافتها، ففي الوقت الذي تسعى الحكومة إلى تنظيف الوديان عبر مختلف مناطق الوطن، بهدف القضاء على كل بؤر الفيضانات، بتخصيص مبالغ مالية باهظة لها، تواصل السلطات المحلية منحها رخص البناء لعشرات المواطنين من أجل إنجاز بناياتهم على حواف الوديان، بحيث يتم إنجاز تعاونيات عقارية بكاملها في الوديان التي يتم ردم أغلبها، ليأتي الإسمنت عليها، وتفقد بذلك المدن مجاريها الطبيعية لتصريف مياه الأمطار، ويكفي تساقط كمية موازية لتلك المتساقطة في فصل الشتاء لتغرق هذه المناطق عن آخرها.

حكيمة ذهبي