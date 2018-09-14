بعد أن وافقت على "تطويبهم" في كنيستهم من طرف سلطتهم الدينية

الجزائر تكرم الرهبان المسيحيين الذي قُتلوا إبان العشرية السوداء بالجزائر

هل سيتحوّل دير "تبحيرين" بالمدية إلى مزار للمسحيين؟

ينتظر أن تكرم الجزائر في خطوة هي الأولى من نوعها رجال الدين المسيحيين الذين قتلوا في الجزائر إبان العشرية السوداء، بعد أن أعطت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الموافقة على تطويب هؤلاء في كنيستهم اعترافا لهم من سلطتهم المسيحية بأنهم فضلوا البقاء في الجزائر على المغادرة في تلك الفترة.

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أول أمس، عن اعتزام دائرته الوزارية تكريم 114 شخصا من أئمة المساجد الذين اغتالتهم الأيادي الإرهابية خلال العشرية السوداء في الجزائر، بالإضافة إلى تطويب 19 راهبا مسيحيا، وقال محمد عيسى في مداخلته في احتفالية تأسيس إذاعة القرآن الكريم أن "وزارة الشؤون الدينية سوف تأسس لتكريمات خاصة لأئمتها، وقد بلغ عدد الأئمة الذين سقطوا دفاعا عن المنابر وعن الوسطية والاعتدال وجعل المسجد خادما للمجتمع لا عدوا له ودفاعا عن الجزائر، 114 إماما"، مضيفا "أن التكريم سيكون في احتفالية علنية نهاية شهر نوفمبر وسوف تنحي أسرة المساجد جميعا والوزارة باسم الدولة عرفانا بجهودهم"، وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف "أن التكريم لن يتوقف عند الأئمة بل سيمتد وبمناسبة سنة العيش معا في سلام إلى رجال الدين المسيحيين الـ 19 الذين أعطت لهم الوزارة باسم الدولة الجزائرية الموافقة على تطويب رجال دينهم في كنيستهم اعترافا لهم من طرف سلطتهم الدينية المسيحية بأنهم فضلوا البقاء في الجزائر على المغادرة إلى أرض كانت أحسن وأكثر أمنا"، على حد تعبيره.

واعتبر الوزير محمد عيسى أن هذه الثنائية الرمزية ستكرس ميدانيا العيش معا بسلام وتكرس ميدانيا قوة الدولة الجزائرية وتكرس بثقة تامة قدرتنا على طي الصفحة دون تمزيقها والنظر إلى المستقبل الأمن في إطار خطاب ديني ينبع من المسجد ووسائل الإعلام ليخدم الجزائر.

يشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت رهبان تبحيرين الذي قتلوا في ولاية المدنية عام 1996 "شهداء" قبل أشهر، "تمهيدا لـ "تطويبهم"، وهذا الأخير هو المرحلة الثالثة من مجموعة خطوات لعملية تقديس شخص متوفى، يتم اختياره من قبل البابا باسم الكنيسة، والتساؤل الذي يطرح الآن هو هل سيتنقل البابا فرانسيس أو ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية إلى ولاية المدية للقيام بهذه الخطوة، وأكثر من ذلك هل سيصبح "الدير" الذي دفنوا أمامه في أعالي المدينة السالف ذكرها، مزارا للمسيحيين.

ويعد رهبان تبحريين جزء من مجموعة من تسعة عشر مسيحي قتلوا في الجزائر بين 1994 و1996 يجرى تطويبهم، ومنهم أسقف وهران السابق بيار كلافيري.

زين الدين زديغة