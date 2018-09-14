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احباط محاولة "حرقة" 16 شخصا بعين تيموشنت

إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو

  14 سبتمبر 2018 - 14:16   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو

سّلم إرهابي نفسه، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيزي وزو وفقا لما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال ذات المصدر أن الإرهابي الذي سلم نفسه يسمى "فلاني حمدي" المدعو "نعمان" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن ذخيرة مملوءة وجهاز اتصال راديو، وأضاف البيان "تأتي هذه العملية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد"، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثمانية منقبين عن الذهب وحجزت شاحنة و04 أجهزة كشف عن المعادن و07 مولدات كهربائية و04 مطارق ضغط، من جهة أخرى، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بكل من باتنة وخنشلة وتيزي وزو 03  بنادق صيد وكمية من الذخيرة و43 قنطار من أوراق التبغ. فيما تم حجز 7273 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وغليزان، كما تم إحباط محاولات تهريب 9863 لتر من الوقود بتبسة وسوق أهراس والطارف، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس السواحل بعين تموشنت محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي. كما تم توقيف 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وغرداية وورقلة وتلمسان.

 أسامة س
 

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