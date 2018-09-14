تباحثا سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين

لهبيري يستقبل سفير فرنسا بالجزائر

استقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، صبيحة الخميس بمقر ديوان المديرية العامة للأمن الوطني، سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريونكور. منيرة ابتسام طوبالي تباحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين في مختلف الميادين، مؤكدين على أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب الشرطي المتخصص ودوره في تطوير الأداء العملياتي لمواجهة كل أشكال الجريمة.

للإشارة فقد كان المدير العام للأمن الوطني، قد استقبل يوم الإثنين الماضي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديسروشر، أين بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين في مختلف الميادين مشيرين إلى الأهمية البالغة التي يليها الطرفان لتبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب الشرطي المتخصص لما له من دور فعال في مواجهة كل أشكال الجريمة، بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة المستحدثة، حيث أشاد ديسروشر قد بالتجربة الكبيرة والمكانة الرائدة التي أصبحت تتمتع بها الشرطة الجزائرية على الصعيد الإقليمي والدولي. وبهذا تكون الشرطة الجزائرية قد اكتسبت التجربة الميدانية بفضل خبرة إطاراتها وكذا المعدات المتطورة والحديثة التي تسمح لها بأداء مهامها على غرار السهر على أمن المواطن والممتلكات.

منيرة ابتسام طوبالي