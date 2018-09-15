تسمم غذائي جماعي في حفل زفاف بسكيكدة

تعرض قرابة 300 شخص لتسمم غذائي جماعي خلال حفل زفاف أقيم مساء أول أمس الخميس بقاعة الأفراح لبلدية بن عزوز، أقصى شرق سكيكدة.

وأفادت مديرة العيادة المتعددة الخدمات بالنيابة لذات البلدية وهيبة هباش، لوكالة الأنباء الجزائرية أن أعراض التسمم الغذائي ظهرت مساء أمس الجمعة حيث بدأ المواطنون الذين حضروا الحفل يتوافدون بكثرة على العيادة لتلقي العلاج الضروري، وأضافت أنه تم إجلاء 10 أشخاص نحو المؤسسة الاستشفائية محمد داندان بعزابة فيما غادر باقي المصابين العيادة بعد تلقيهم العلاج في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت.

واستنادا لهباش فقد تم تسخير فريق طبي مكون من 5 أطباء و 10 أعوان في شبه الطبي للتكفل بالمصابين الذين كانوا يعانون من أعراض الإسهال و الغثيان.

للإشارة فقد تنقل فريق تابع لمديرية التجارة بالولاية إلى بلدية بن عزوز فورا لأخذ عينات من الأطعمة التي قدمت خلال حفل الزفاف في محاولة لمعرفة مصدر هذا التسمم الغذائي الجماعي.