بدوي يشيد باحترافية الحماية المدنية

شريط الاخبار
فرنسا تعترف باغتيالها المناضل موريس أودان الحكومة الجزائرية تصفه بـ"الخطوة الإيجابية" والمعارضة تعتبره "عنصرية فرنسية" ميركل في الجزائر الاثنين المقبل لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب الداخلية توفد لجنة وزارية مشتركة إلى ولاية تبسة الجزائر تكرم الرهبان المسيحيين الذي قُتلوا إبان العشرية السوداء بالجزائر إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو 55 مليون و2500 دينار نصاب الزكاة هذا العام  وفاة الدكتورة عائشة عويسات تجرّ أويحيى إلى المساءلة البرلمانية بن غبريت تنفي مطالبة الأولياء بإمضاء استمارات الموافقة على تدريس الأمازيغية استمرار تسجيلات الطلبة المعيدين إلى غاية 20 سبتمبر صفحات فايسبوكية تنافس التنظيمات الطلابية لإسماع صوت الطالب ندوة وطنية حول تحسين مستوى الخدمات الجامعية توزيع 1300 سكن "عدل" قبل نهاية 2018 بوهران المؤسسات الخاصة محرك حقيقي لتوفير الثروة "الجزائر لم تحقق اكتفاءها الذاتي في مادتي الحمص والعدس بعد!" الشروع في تصليح شبكات الكهرباء المخربة خلال العشرية السوداء مشروع مركب الفوسفات كلف 06 ملايير دولار وسيدخل الخدمة أفاق 2022 تحويل مؤقت لحركة السير بالطريق السيار "مقطع موزاية" أسعار النفط تستعيد عافيتها وتُسجل 78 دولاراً للبرميل "أليانس للتأمينات" تدشن وكالتها التجارية الأساسية بالبليدة بنّاء يسطو على فيلا بالشراقة ويستولي على مصوغات قيّمة إبراهيم حسن يستفز الجزائر ويطالب بالحماية في الإياب! سعر النفط عند 80 دولارا وسط توقعات بتراجع نمو الإنتاج الأمريكي كوندور تشارك في الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بواشنطن تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية إيريس الجزائرية تسوّق هواتفها الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا المضاربون يتحكمون في أسعار غذاء الزوالية وعرضها بـ 80 دج تحقيقات لضبط التجاوزات في شغل السكنات الاجتماعية رئيس جمهورية توافقي ورئيس حكومة يقود الإصلاحات الاقتصادية انطلاق اللّقاءات الثّنائية بين بن غبريت والشركاء الاجتماعيين اليوم إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست الجزائر تبحث عن أسواق في إفريقيا عمال المطارات يحتجون ويطالبون بتدخل زعلان بوهران السجائر الإلكترونية لا تمنع الإصابة بمرض السرطان الجيش يجري مناورات على الحدود الغربية ويؤكد جاهزيته لحماية الحدود الأطباء الأخصائيون يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي الجوية الجزائرية توقف عملية توظيف الطيارين مسؤولة بمعهد باستور الفرنسي تصف الوباء في الجزائر بـ الحادث العابر مصطفى الهبيري يؤكد أهمية النشاط الجواري التوعوي الأرسيدي يجمع المغاربيات حول النضال من أجل المساواة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بدوي يشيد باحترافية الحماية المدنية

بدوي يشيد باحترافية الحماية المدنية

  15 سبتمبر 2018 - 12:50   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الوطني
بدوي يشيد باحترافية الحماية المدنية

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم السبت بجيجل بسلك الحماية المدنية نظير "احترافيته وتجنده خلال الكوارث الطبيعية وفي مكافحة حرائق الغابات". 

وخلال تصريح صحفي على هامش تدشين وحدة ثانوية للحماية المدنية بأولاد صالح أطلق عليها اسم المجاهد المرحوم محمد بن علي ببلدية الطاهير ثمن الوزير "القدرات المثبتة والمؤكدة للحماية المدنية في تسيير الوضعيات المستعجلة والكوارث". 

وأوضح في ذات الصدد أن تجند سلك الحماية المدنية سواء على الصعيدين الإنساني أو المادي و السرعة في التدخل ساهم في التقليص بشكل كبير من الخسائر المتعلقة بحرائق الغابات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن عدد الحرائق المسجلة بولاية 

جيجل شهد انخفاضا مقارنة بفصل الصيف المنصرم بفضل "تجند عناصر الحماية المدنية". 

و اعتبر الوزير أن هذه النتيجة التي كانت "جد إيجابية" تعد "ثمرة تنسيق فعال مع السلطات العمومية" كان قائما -وفقا لما أردفه- على التنظيم و العمل الاستباقي. 

و ذكر في هذا الصدد أيضا بالإجراءات الردعية المطبقة ضد المتسببين في اندلاع الحريق وأولئك الذين يعرضون الثروة الغابية للخطر. 

و استهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية زيارته لولاية جيجل و التي ستدوم يومين بالإشراف على تدشين القاعة الشرفية لمطار فرحات عباس و أعلن عن إنجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية بمنطقة سيدي عبد العزيز. 

وسيعاين بدوي ويدشن عدة هياكل تابعة لقطاعه الوزاري عبر 12 بلدية بالولاية قبل أن يترأس بعاصمة الولاية لقاء مع ممثلي المجتمع المدني.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات