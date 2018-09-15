بدوي يشيد باحترافية الحماية المدنية

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم السبت بجيجل بسلك الحماية المدنية نظير "احترافيته وتجنده خلال الكوارث الطبيعية وفي مكافحة حرائق الغابات".

وخلال تصريح صحفي على هامش تدشين وحدة ثانوية للحماية المدنية بأولاد صالح أطلق عليها اسم المجاهد المرحوم محمد بن علي ببلدية الطاهير ثمن الوزير "القدرات المثبتة والمؤكدة للحماية المدنية في تسيير الوضعيات المستعجلة والكوارث".

وأوضح في ذات الصدد أن تجند سلك الحماية المدنية سواء على الصعيدين الإنساني أو المادي و السرعة في التدخل ساهم في التقليص بشكل كبير من الخسائر المتعلقة بحرائق الغابات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن عدد الحرائق المسجلة بولاية

جيجل شهد انخفاضا مقارنة بفصل الصيف المنصرم بفضل "تجند عناصر الحماية المدنية".

و اعتبر الوزير أن هذه النتيجة التي كانت "جد إيجابية" تعد "ثمرة تنسيق فعال مع السلطات العمومية" كان قائما -وفقا لما أردفه- على التنظيم و العمل الاستباقي.

و ذكر في هذا الصدد أيضا بالإجراءات الردعية المطبقة ضد المتسببين في اندلاع الحريق وأولئك الذين يعرضون الثروة الغابية للخطر.

و استهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية زيارته لولاية جيجل و التي ستدوم يومين بالإشراف على تدشين القاعة الشرفية لمطار فرحات عباس و أعلن عن إنجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية بمنطقة سيدي عبد العزيز.

وسيعاين بدوي ويدشن عدة هياكل تابعة لقطاعه الوزاري عبر 12 بلدية بالولاية قبل أن يترأس بعاصمة الولاية لقاء مع ممثلي المجتمع المدني.