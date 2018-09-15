مسيرة حاشدة تطالب برد الاعتبار للولاية ومعالجة ملفات التنمية والبطالة

التصريحات غير المسؤولة لوزراء في الدولة تُخرج سكان ورقلة للشارع

-ترسيم تاريخ 27 فيفري عيدا وطنيا للوحدة الوطنية

شهدت ولاية ورقلة منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، مسيرة احتجاجية سلمية حاشدة للمطالبة بالتنمية، حيث ردّد المحتجون شعارات مناهضة لسوء تسيير المسؤولين المحليين، مطالبين بحقهم في التنمية المحلية ورد الاعتبار للولاية.

خرج مئات المواطنيين في ولاية ورقلة، صبيحة السبت، في مسيرة احتجاجية، حرّكتها سلسلة من الأحداث التي عرفتها الولاية، لاسيما وفاة الدكتورة عائشة عويسات بلسعة عقرب وتصريحات وزير الصحة بخصوصها، ووفاة طفل للسبب ذاته، أُضيفت إليها تصريحات مسؤولين سامين وأعضاء في الحكومة، بخصوص ملف التشغيل ووقفتهم الرافضة لإقامة حفلات بالولاية في حين يعاني سكانها من مشاكل عويصة في التنمية المحلية.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للمسؤولين المحليين مطالبين برحيل الوالي، بالإضافة إلى شعارات أخرى مطالبة للعمل: "لا عمل لا سكن، خدعونا بحب الوطن"، "الصامتون عن الجريمة مشاركون فيها"، "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"لا خضوع لا رجوع، التنمية حق مشروع".

ووجه المحتجون رسالة إلى "السلطات العليا للبلاد"، ووصفوا الولاية بـ"العاصمة الاقتصادية للجزائر"، وذكروا أن مسيرتهم جاءت كرد فعل من أجل رفع الغبن والتهميش الذي عاشوه منذ الاستقلال، على حد تعبيرهم.

وساق أصحاب البيان عبارات تاريخية تذكّر بنضال سكان الولاية وشهدائها، لاسيما أحداث 27 فيفري 1962، مؤكدين أنه تاريخ يبقى عيدا للوحدة الوطنية. وأكد المحتجون أنهم خرجوا تعبيرا عن رفضهم القاطع للتهميش الممنهج والمقصود، والذي لوحظ في تصريحات مسؤولين كبار في الدولة، "فمنهم من وصفنا بالشرذمة ومنهم من وصفنا بالزواحف، وآخر وصفنا بالمشاغبين وآخر بالجرذان وآخر يتهمنا بغير المكونين، وهو سيل من السب والشتم لا نرضاه، والهدف منه إبقاء الولاية في ذيل الترتيب في مجال التنمية".

وطالب المحتجون برد الاعتبار للولاية، وجعل تاريخ 27 فيفري عيدا وطنيا للوحدة الوطنية، كما طالبوا بتسمية المنشآت الكبرى بأسماء شهداء الولاية وعلمائها ومجاهديها.

رفع التجميد عن المستشفى الجامعي والحق في الجباية البترولية

رفع المواطنون مطالب اجتماعية، لاسيما رفع التجميد عن المستشفى الجامعي وإنشاء مستشفى للحروق، وفصل قسم السرطان عن مستشفى محمد بوضياف ليصبح مركزا مستقلا وكذلك قسم التوليد، وتفعيل مركز الخدمات الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي وتخصيص حصة معتبرة للناجحين في البكالوريا للتسجيل في كلية الطب، وتفعيل خدمة 24/24 ساعة بالنسبة للعيادات الجوارية.

كما طالب المحتجون بحقهم في الجباية البترولية، لاسيما ضريبة "TAP" وتفعيل القانون المحلي والدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات البترولية الوطنية ومتعددة الجنسيات وإقامة المقر الاجتماعي لها على تراب الولاية ورد الاعتبار لإطارات الولاية في المناصب السيادية كالوزراء والسفراء والولاة والمدراء التنفيذيين ومدراء في الشركات البترولية، مسجلين أنه منذ نشأتها لم يعين أي مدير من ورقلة.

مطالب برحيل المتاجرين بقضية البطالة

في ملف الشغل، طالب شباب ورقلة برحيل المتاجرين بقضية البطالة، داعين إلى إشراك الجمعيات المحلية في حل هذه "الدوامة"، حيث إن 1785 وحدة اقتصادية على مستوى دائرة حاسي مسعود قادرة على توظيف 17 ألف بطال. كما طالبوا بإنجاز مساكن من طرف شركات أجنبية مؤهلة وفقا لطبيعة المنطقة، ورفع الاعتمادات المالية الموجهة للسكن وبعث عملية توزيع الأراضي بحصص معتبرة نظرا لما تحتويه الولاية من مساحات شاسعة، ورفع التجميد عن الدعم المقدم لهذه الأراضي. كما دعا المواطنون إلى تكملة الشطر الأول من الترامواي واسترجاع العقار الفلاحي الذي تم منحه للمستثمرين الفلاحيين من خارج الولاية بآلاف الهكتارات، ودعم الفرق المحلية من طرف الشركات البترولية وإقامة قسم خاص بالجنوب وتفعيل مشروع مركب حاسي عبد الله للمنتخبات الوطنية وإنشاء ملاعب ومراكز ترفيهية.

حكيمة ذهبي