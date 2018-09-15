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ولد عباس يُرحب بزيارة المستشارة الألمانية:

"زيارة ميركل إلى الجزائر استثنائية وتدل على حجم العلاقة بيننا"

  15 سبتمبر 2018 - 15:05   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الوطني
"زيارة ميركل إلى الجزائر استثنائية وتدل على حجم العلاقة بيننا"

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر استثنائية وتعبر عن حجم العلاقات بين البلدين.

أكد الأمين العام للأفلان أن الجزائر تبقي من بين أهم الزبائن المهمين لألمانيا، ولهذا نعتبر أن محطتها جد مهمة، مذكرا بعدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في عدة مدن ألمانية والذين يتجاوز عددهم الـ 80 ألف جزائري وهم يحظون بالرعاية والأمن في أحضان هذا البلد الأوروبي". وقال ولد عباس أن "زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين منذ استقلال الجزائر عام 1962".

وأوضح نفس المتحدث أن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرفوقة بوفد من رجال الأعمال، تحمل طابعا استثنائياً على اعتبار أنها "تمثل عملاق الاقتصاد الأوروبي، وهي نادراً ما تزور دول إفريقية لهذا نقول أن محطتها للجزائر ولقاءها الرئيس بوتفليقة تستحق التثمين كونها تدل على حجم علاقات الصداقة التي تجمع بلدينا".

وفي تعليقة على تصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها سابقاً بخصوص دراسته مع ميركل وعلاقة الصداقة التي تجمعهما قال جمال ولد عباس: "أنا لم اقل إطلاقا أنني درست مع ميركل يوما وتصريحاتي فهمت خطأ من طرف الصحافيين".

وأضاف وزير الصحة الأسبق  في تصريح خص به الموقع الاخباري "كل شيء عن الجزائر" "أنا خريج جامعة "لايبتزغ" الألمانية عام 1964، أما المستشارة الألمانية فهي خريجة نفس الجامعة لكن عام 1973 وبالتالي فأنا أكبرها سناً ودراستي معها أمر غير منطقي".

 

واعتبر ولد عباس، "أنه يكفيه شرف الدراسة بنفس الجامعة التي تخرجت منها ميركل، وهي الجامعة التي تعود جذورها إلى 6 قرون و20 سنة"، وفق تعبيره.

ق. و

 
 

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