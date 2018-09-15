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بدوي يؤكد من جيجل على مشاريع تنموية خصصت لهذا الغرض

الدولة مستعدة لمرافقة المتضررين من الإرهاب للعودة إلى قراهم

  15 سبتمبر 2018 - 15:05   قرئ 70 مرة   0 تعليق   الوطني
الدولة مستعدة لمرافقة المتضررين من الإرهاب للعودة إلى قراهم

أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإعادة ترميم القرى والمداشر المتضررة من الإرهاب، لاسيما المنشآت والهياكل الضرورية والطرقات، حتى يتسنّى لسكانها الأصليين العودة إليها. 

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى ولاية جيجل، السبت، إنّ الحكومة تعمل على إعادة تأهيل القرى والمداشر المتضررة من الإرهاب، لافتا إلى أن هدف الدولة الجزائرية من شق المسالك وإيصال الطاقة إلى المداشر والقرى هو إرجاع الأهالي الذين عانوا من ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء إلى مساكنهم ومداشرهم.

وأوضح بدوي أن الرئيس يصر في كلّ مرة على وضع المواطن في قلب كل المشاريع التنموية ورسالته أن الدولة عازمة على مرافقة التنمية، ويدها مجسدة في مختلف المشاريع، داعيا المواطنين إلى الانخراط في جمعيات الأحياء للمشاركة في العملية التنموية لبلوغ ما يطمح إليه.

وأوضح الوزير بدوي، أن هناك عدة مشاريع تنموية وُضعت وجُسدت لتسهيل عملية عودة العائلات إلى ديارهم بعدما تركوها بسبب الإرهاب، حيث قال إنه "وفق لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فإن الدولة ساهمت في شق الطرقات وبناء السكنات وتوفير المرافق الحيوية في تلك المناطق التي عانى سكانها ويلات الإرهاب من أجل تسهيل عودة العائلات وإعادة إعطاء الحياة للمناطق الريفية".

كما حث وزير الداخلية المواطنين على ضرورة الحفاظ على البيئة والمحيط، والمساهمة في عملية التنمية. وأكد على ضرورة انخراط المواطن في الحفاظ على نظافة الأحياء والتهيئة الخارجية، مخاطبا أحد ممثلي جمعية حي 250 مسكن البازول بالطاهير، أن "يد الحكومة وحدها لا تصفّق".

وأكد بدوي خلال إشرافه على تدشين الوحدة الثانوية للحماية المدنية، أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة حرائق الغابات، وكشف أن ظاهرة حرائق الغابات عرفت تراجعا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية. وأشاد الوزير بسلك الحماية المدنية نظير احترافيته وتجنده خلال الكوارث الطبيعية وفي مكافحة حرائق الغابات، مثمنا القدرات المثبتة والمؤكدة للحماية المدنية في تسيير الوضعيات المستعجلة والكوارث. وأوضح في ذات الصدد أن تجند سلك الحماية المدنية سواء على الصعيدين الإنساني أو المادي والسرعة في التدخل ساهم في التقليص بشكل كبير من الخسائر المتعلقة بحرائق الغابات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن عدد الحرائق المسجلة بولاية جيجل شهد انخفاضا مقارنة بفصل الصيف المنصرم بفضل تجند عناصر الحماية المدنية. واعتبر الوزير أن هذه النتيجة، التي كانت جد إيجابية تعد ثمرة تنسيق فعال مع السلطات العمومية كان قائما وفقا لما أردفه على التنظيم والعمل الاستباقي. وذكر في هذا الصدد أيضا بالإجراءات الردعية المطبقة ضد المتسببين في اندلاع الحريق وأولئك الذين يعرضون الثروة الغابية للخطر.

واستهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته لولاية جيجل والتي ستدوم يومين بالإشراف على تدشين القاعة الشرفية لمطار فرحات عباس وأعلن عن إنجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية بمنطقة سيدي عبد العزيز.

حكيمة ذهبي

 

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