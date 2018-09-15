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طالبوا بإدراجهم ضمن التصنيف الجديد الذي مس عدة أسلاك في القطاع

احتجاجات وطنية للمقتصدين يوم 19 سبتمبر

  15 سبتمبر 2018 - 15:09   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
احتجاجات وطنية للمقتصدين يوم 19 سبتمبر

أعلن موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية شن وقفة احتجاجية وطنية يوم 19 سبتمبر أمام مقر مديرية التربية لولاية باتنة بسبب ما وصفته النقابة بـ"الإقصاء المقصود والمنهج من طرف وزارة التربية الوطنية" والخاص بالتصنيف الجديد الذي استفادت منه فئات عديدة من أسلاك التربية.

و أكدت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين "الانباف" خلال انعقاد الجمعية العامة الطارئة في المقر الوطني تفعيل جمع الاعتمادات على المستوى الولايات، و عقد جمعية عامة انتخابية بتاريخ 29 سبتمبر بالمقر الوطني للانباف بالجزائر العاصمة من أجل تحديد اللجنة الوطنية.

من جهتها قدمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تطمينات للتكفل بمطالب المقتصدين لا سيما ما تعلق بمعالجة إختلالات القانون الأساسي بما يستدرك الإجحاف في التصنيف ويوسع أفاق الترقية، و دراسة ومعالجة وضعيات المستشارين الذين حرموا من الإدماج في 2008 و2012 بسبب عدم تثمين الخبرة المهنية، ناهيك عن العمل على تخصيص مناصب كافية للترقية لرتبة مستشار رئيسي من خلال لجنة الأنصبة البيداغوجية، و الترقية لمناصب إدارة المؤسسات التربوية لم تتلق اللجنة ردا واضحا وكافيا.

كما تعهدت الوزارة فيما يخص مطلب السكن الإلزامي بالنظر في المطلب ورفع الانشغال، و عن منحة التنقل فقد تم التأكيد على سعي الوزارة على تعيين مستشار في كل مؤسسة "متوسطة وثانوية" مع الحق في تعويض مصاريف التنقل في إطار أمر بمهمة، أما القانون الأساسي لمراكز التوجيه المدرسي والمهني، فقد أشارت إلى أنها بصدد تحضير مشروع ينظم سيرها.

و كانت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قد شنت إضرابا وطنيا أيام 08 ، 09 و 14 ، 15 ماي الفارط، و نظمت وقفات إحتجاجية ولائية أمام مقرات مديريات التربية، بالاضافة الى تنظيم وقفات إحتجاجية جهوية يوم 09 ماي في سطيف بالنسبة لولايات الشرق والجنوب الشرقي، و عين الدفلى بالنسبة لولايات الوسط، و سعيدة  بالنسبة لولايات الغرب والجنوب الغربي، ناهيك عن توجيه رسالة موحدة إلى رئيس الجمهورية.

 نبيل شعبان
 

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