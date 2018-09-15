في اليوم الأخير من معالجة الحالات الاستثنائية

نتائج التحويلات عبر الموقع تصدم الطلبة

لم يسعف الحظ كل الطلبة الجدد من أجل إجراء عملية التحويل الخاصة بهم، خاصة ما تعلق بالبعض الذين أرادوا تغيير الرغبة التي وجهوا إليها، ليسدل الستار اليوم على مرحلة التحويلات عبر الموقع، بنتائج كارثية وصادمة لمئات الطلبة على المستوى الوطني ممن أرادوا فرصة ثانية.

سيجبر الطلبة الذين حرموا من التحويل و إعادة الطعن في نتائج التوجيه بالنسبة للرغبات التي تم توجيههم اليها من العملية هذه السنة، حيث سيدل الستار اليوم على اخر مرحلة من المراحل التي اقرتها وزارة التعليم العالي و البحث العليم الخاصة بالطلبة الجدد و التي رافقتهم منذ بداية عملية التسجيلات عبر الموقع الى غاية اليوم ، الا أن هذه الإجراءات غير ان هذه الأخيرة انقلبت على الطلبة بعد ان وجدوا أنفسهم مجبرين على الانتظار سنة أخرى من اجل اجراء عملية التحويل هذه و حرمانهم من دراسة التخصص أو الرغبة المرادة ، نتائج و انعكاسات سلبية كان من الاجد على الوزارة الوصية أن تجد لها الحلول البديلة ، فاختيار الأرضية الرقيمة من اجل اجراء عملية التحويل و ان كان الهدف منه القضاء على المحسوبية و التلاعب بالنتائج و تفادي لتكرار سيناريوهات السنوات الماضية ، الا أنه و بطريقة أو أخرى فقد قضى على أمال الكثرين من الطلبة الجدد الذي سيضطرون لاختيار تخصص لمدة سنة كاملة فقط من أجل التحويل في السنة المقبلة ، ذنبهم الوحيد أن الموقع لم يستجب لطعنه من جهة و استحالة الولوج اليه بالنسبة لحلات أخرى من جهة أخرى.

أمينة صحراوي