زرواطي في نيروبي للمشاركة في مؤتمر البيئة

تشارك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي،في أشغال الدورة السابعة غير العادية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة تحت شعار "تحويل السياسات البيئية إلى أفعال بفضل حلول مبتكرة "، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة الممتدة من 15 إلى 20 سبتمبر 2018 بحضور وزراء البيئة لدول إفريقيا.

و من المزمع ان يناقش المشاركون في هذا المؤتمر، التحديات البيئية في إفريقيا وكيفية التعامل معها عبر إيجاد حلول وتحديات مبتكرة وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدامين، كما سيتطرق المؤتمرون خلال الدورة الاستثنائية إلى القضايا الرئيسية التي ستناقش في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والنهج المشترك لإفريقيا، والتي من المقرر أن تكون شهر مارس 2019 . كما سيتم التحضير خلال الدورة الغير عادية، لمؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية الأمم المتحدة حول "التنوع البيولوجي " المقرر عقده شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ بمصر ، إضافة إلى المؤتمر 24 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، المزمع عقده في مدينة كاتوفيتش ببولونيا .