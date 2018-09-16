شرطة أولاد موسى تحجز أزيد من 400 علبة من “الخمر”

تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري أولاد موسى ببومرداس، من ضبط و إيقاف شخص معروف بسوابقه القضائية، تورط في حيازة كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الأحد، أن الشخص الموقوف كان بصدد ترويجها و بيعها بطريقة غير شرعية على مستوى مدينة أولاد موسى.

أين تم توقيفه على مستوى نقطة تفتيش فجائية نصبتها المصالح المذكورة، بعد ورود معلومات عن تنقل هذا الأخير حاملا معه كمية معتبرة قدرت بأكثر من 430 علبة من المشروبات الكحولية.

ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري، و بعد سماع أقواله تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، قصد إتخاذ الإجراءات اللازمة.