البحث عن شخصين جرفتهما مياه الأمطار بباتنة وعين الدفلى

تدخل أعوان الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار الغزيرة خلال 24 ساعة الأخيرة في كل من ولايات المسيلة، باتنة، تيسمسيلت، المدية، الشلف، عين الدفلى وأم البواقي أين قامت بعمليات امتصاص للمياه داخل المنازل والمنشأت والهيئات العمومية في عدة أحياء، وكذا عمليات إنقاذ أشخاص في وضعية خطيرة كانوا محاصرين بمياه الأمطار.

فعلى مستوى ولاية باتنة تتم عملية البحث على شخص جرفته مياه الأمطار بالمكان المسمى عبد الصمد ببلدية تيمقاد، وفي ولاية عين الدفلى فيجرى البحث عن شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 56 سنة كان على متن سيارة جرفته المياه بالمكان المسمى ياسول ببلدية الحسينية، كما تم تسجيل حسب بيان لمصالح الحماية المدنية انهيار جدار بدوار السلام ببلدية جندل بدون تسجيل خسائر في الأرواح، وعدة تشققات للمنازل مبنية من الطوب بدوار حسني ببلدية عين لشياخ.

وبولاية أم البواقي أنقذت مصالح الحماية المدنية خمسة اشخاص كانوا على متن سيارة محاصرين بمياه الأمطار بالمكان المسمى مشتة لمسد ببلدية سوق النعمان، وكذا إنقاذ خمسة آخرين اشخاص كانوا داخل منزل بحي شكري خليفة نفس البلدية.

للعلم توفي شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة بصعقة كهربائية بشارع جيش التحرير ببلدية بئر الشهداء ولاية أم البواقي .