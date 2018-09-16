منتدى بواشنطن لإستذكار فكر الأمير عبد القادر

نظمت مؤسسة عبد القادر ايدوكايشن بروجاكت بواشنطن منتدى حول الأمير عبد القادر لاستذكار فكر هذا الرجل، بطل النضالات من أجل العدالة والحرية.

ويعدّ اللقاء الذي يصادف الطبعة العاشرة لجائزة “الأمير عبد القادر” التي تمنحها هذه المؤسسة الكائن مقرها بمدينة أيوا مبادرة طموحة.

تهدف إلى المساهمة في النقاش حول الإسلام بواشنطن من خلال تقديم “سرد إيجابي” حول القيم النبيلة للسلام.

وضم هذا المنتدى الذي نظم بويسلي ثيولوجيكل سيميناري مشاركين من مختلف الديانات تطرقوا إلى النموذج القادري.

الّذي يعد حاليا مركز برنامج مؤسسة عبد القادر ايدوكايشن بروجاكت.

وتميز اللقاء الذي نظم تحت شعار “إعادة اكتشاف الأمير عبد القادري تاريخ الجهاد الحقيقي” بحضور الوزير الأسبق للشؤون الخارجية لخضر الابراهيمي.

وكذا سفير الجزائر بواشنطن، مجيد بوقرة و الأمينة العامة لمؤسسة الأمير عبد القادر، زهور بوطالب.