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الجمارك تحجز أكثر من 154 ألف لتر من الوقود في 2017

  16 سبتمبر 2018 - 13:39   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الوطني
الجمارك تحجز أكثر من 154 ألف لتر من الوقود في 2017

كشفت الإحصائية لمصالح الجمارك ،فان سنة 2017  عن احصاء 47 عملية حجز للوقود ،و تركزت  عمليات الحجز بالخصوص في بشار مع حجز 77.260 لتر من المازوت بينما تم حجز 37.200 لتر في تمنراست و 31.440 لتر من تبسة .أما بالنسبة للبنزين فان تمنراست سجلت اعلى مستويات الحجز ب 7950 لتر  .بالمقابل، قدرت قيمة المحجوزات بأكثر من 1.021 مليون دينار . و تعد محاور التهريب جنوب باتجاه مالي و نيجر و جنوب المغرب و موريتانيا ثم تونس اهم الوجهات لشبكات التهريب

و بلغ مجموع ما تم حجزه عام 2017 ما لا يقل عن 154317 ألف لتر من المازوت GASOIL  فضلا عن 8170 ألف لتر من البنزين بقيمة 3814556 دينار  كما حجزت 28 مركبة و 7 شاحنات و جرار و مقطورة و 7 بغال  كما بلغت الغرامات337853890 دينار مقابل اصدار 23 محضر و تركزت الحجوزات في بشار ب 77260 لتر و تمنراست ب 37200 من المازوت  

أما بالنسبة للسداسي الاول من سنة 2018 ،فقد سجل حجز أكثر من 122.410 لتر من المازوت ،وظلت عمليات الحجز متمركزة بالاساس في المناطق الجنوبية ،فقد تم احصاء حجز مصالح الجمارك  ل 75.200 لتر من المازوت في بشار و 17.775 لتر في تمنراست و مجموع 97.520 لتر خلال الثلاثي  الأول من سنة 2018 بالنسبة للمازوت و 2940 لتر بالنسبة للبنزين .

في نفس السياق،سجل حجز نحو 23.400 لتر من المازوت في بشار و1000 لتر في تبسة و 400 لتر في تمنراست بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2018 بمجموع 24.890 لتر .

و  من حيث التركيز ،فان شبكات التهريب بدت تنشط في محاور تمنراست باتجاه الحدود الجنوبية أي نيجر ومالي و بشار من ناحية الخدود باتجاه المغرب و حتى موريتانيا ،مقابل في الشمال نشاط تبسة باتجاه تونس ،مع وجود نقاط داخلية أيضا مع حجز535 لتر من المازوت في الجزائر ميناء خلال سنة 2017 مثلا.

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