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ڤايد صالح يترأس لقاء توجيهيا مع رؤساء الدوائر والمديرين المركزيين ورؤساء المصالح المركزية

  16 سبتمبر 2018 - 15:00   قرئ 102 مرة   0 تعليق   الوطني
ڤايد صالح يترأس لقاء توجيهيا مع رؤساء الدوائر والمديرين المركزيين ورؤساء المصالح المركزية

مواصلة للقاءات التوجيهية الدورية التي ترأسها الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمام إطارات وأفراد قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى، كان الموعد، اليوم 16 سبتمبر 2018، مع إطارات الهيآت المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. 

وحضر اللقاء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، رؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي والمديرين ورؤساء المكاتب والمصالح المركزية.

وقد أكد الفريق في كلمته التوجيهية، على الحرص الشخصي الشديد الذي يوليه بصفة دائمة ومستمرة إلى الهياكل والهيئات المركزية بالنظر للدور المحوري الموكل إليها بصفتها الهيئات التي تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والمراقبة والتوجيه لفائدة كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي على كل الأصعدة، مجددا التذكير بضرورة إدراك الجميع بأن المسؤولية تكليف وليست تشريف، وهذا يتطلب أن يكون المسؤول بحاجة دائمة وماسة وغير محدودة، للمزيد من الدراية، وإلى المزيد من العلم والمعرفة وإلى المزيد من الخبرة، حيث قال "إن القيادة المسؤولة، والكلام موجه للجميع، هي فن الاستفادة من التجارب المكتسبة، وفن الاستغلال والاستعمال العقلاني والأمثل للقدرات البشرية والمادية والاستعلامية المتوفرة، وأيضا هي فن اغتنام الفـرص المـناسبة في الزمـان والمكـان المناسبـين، وفن تقـيـيم وتحليل المعطيات المتوفرة، وفن البحث عن المعطيات التطويرية والتسييرية الضرورية حتى لا يصبح الشروع في أي عمل من الأعمال، شكلا من أشكال المغامرة غير محسوبة العواقب والنتائج، وأضاف فالعمل العقلاني المتروي والمخلص الذي يدرك أثناءه صاحبه بأن المسؤولية ليست تشريف بل هي تكليف، ومعنى ذلك أن الإنسان المسؤول في أي موقع كان، ومهما كان مستوى المسؤولية التي يتحمل وزرها، يتعين عليه أن يتحمل نتائج أعماله بالتمام والكمال". 

 وتحدث الفريق بإسهاب عن الانجازات الكثيرة والمتعددة التي استطاع الجيش الوطني الشعبي تحقيقها في كافة المجالات، والتي تعد مؤشرات بارزة وجدية لذلك النجاح الذي تمت صناعته، وفقا للأهداف المنشودة وتماشيا مع صلب ومضمون الاستراتيجية المرسومة، وتلكم هي النظرة الشاملة وبعيدة الأفق التي يتعين أن تؤخذ في الاعتبار ويحسب لها حسابها المستحق، مع كل خطوة عملية من حيث الفعالية وملموسة من حيث النتائج وجدية من حيث الطموح.

 

   

 

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