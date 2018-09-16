هلاك شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بوهران

لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأحد بوهران، حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني.

وقد نجم هذا الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين عين الترك وبوسفر بإتجاه الاندلسيات نقلا عن واج عن اصطدام سيارة نفعية بأخرى سياحية، وفق المصدر ذاته.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص بعين المكان وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم الى مستشفى عين الترك، كما أشير إليه.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.