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خلال اجتماع تحضيري للسنة المقبلة عبر جميع ولايات الوطن

وزارة الصناعة تدعو لتدارك النقائص المسجلة لإنجاح حملة جمع الجلود

  16 سبتمبر 2018 - 18:03   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الصناعة تدعو لتدارك النقائص المسجلة لإنجاح حملة جمع الجلود

دعت وزارة الصناعة والمناجم إلى مواصلة العمل وتدارك كل النقائص المسجلة لإنجاح حملة جمع الجلد والصوف التي ستخص السنة المقبلة، والتي ستشمل جميع ولايات الوطن، وثمنت وزارة الصناعة مجهودات جميع الأطراف المشاركة في إنجاح حملة جمع جلود أضاحي العيد، والتي تعد الأولى من نوعها في الجزائر.

 

طالب الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم، خير الدين مجوبي، أمس، خلال اجتماع تقييمي لحملة جمع جلود أضاحي العيد، والذي شهد حضور جميع الأطراف الفاعلة في هذه الحملة، بمواصلة العمل وتدارك كل النقائص المسجلة لإنجاح حملة جمع الجلد والصوف بمناسبة عيد الأضحى التي ستخص السنة المقبلة، وأكد أن هذه الحملة ستشمل جميع ولايات الوطن.

في السياق، ثمن محجوبي مجهودات جميع الأطراف المشاركة في إنجاح حملة جمع جلود أضاحي العيد التي أطلقتها وزارة الصناعة والمناجم بمناسبة عيد الأضحى المنصرم، والتي تعد الحملة الأولى من نوعها في الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد كذلك اجتماعا تحضيريا لحملة السنة المقبلة التي ستشمل جميع ولايات الوطن.

يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم، أعلنت عن إنشاء لجان ولائية تتكفل بجمعجلود أضاحي العيد، في إطار جهود وزارة الصناعة والمناجم لتثمين شعبةالجلودالتي تم تحديدها ضمن الشعب ذات الإمكانات التصديرية العالية، مؤكدة أن هذه العملية تتمثل في جمعها ووضعها تحت تصرف المدابغ من أجل تثمينها واستغلالها في صناعةالجلود، مشيرة إلى اختيار ست ولايات نموذجية للطبعة الأولى من هذه الحملةالتي سيتم تمديدها ابتداء من السنة المقبلة لتشمل كامل ربوع الوطن. ويتعلق الأمر بكل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، جيجل وباتنة. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تتمثل فيجمعجلود أضاحي العيد ووضعها تحت تصرف المدابغ من أجل تثمينها واستغلالها في صناعةالجلود، وأردف المصدر أن وزارة الصناعة والمناجم تهدف من خلال هذه التجربة الأولى إلىجمع800 ألف جلد من إجمالي ما يقارب أربعة ملايين أضحية.

بوعلام حمدوش

 

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