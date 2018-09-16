بينما يتم التحضير لـ 400 ألف منصب تكويني جديد

الكشف عن 110 ألف منصب تكوين للشباب دون المستوى

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس عن تحضير 400 ألف منصب تكويني جديد لتغطية كل الطلبات المتزايدة على التخصصات التكوينية التي توفرها مؤسسات القطاع، إضافة إلى 350 ألف شاب متربص سيواصلون تكوينهم هذا الموسم ، بينما تم تخصيص 110 آلاف منصب تكوين للشباب دون مستوى دراسي، بالإضافة إلى أزيد من 100 ألف منصب تكويني جديد للشباب المتحصل على مستوى الثالثة ثانوي.

أكدمباركي عند نزوله ضيفا على القناة الأولى في برنامج ضيف الصباح عن تحضير 400 ألف منصب تكويني جديد لتغطية كل الطلبات المتزايدة على التخصصات التكوينية التي توفرها مؤسسات القطاع، إضافة إلى 350 ألف شاب متربص سيواصلونتكوينهم هذا الموسم، مؤكدا أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع اذا ما تم احتساب المناصب التي قد يوفرها التكوين عن طريق التمهين. وأوضح مباركي أنه تم تخصيص 110 آلاف منصب تكوين للشباب دون مستوى دراسي، بالإضافة إلىأزيد من 100 ألف منصب تكويني جديد للشباب المتحصل على مستوى الثالثة ثانوي، خاصة أن الطلب على شهادة تقني سام في تزايد مستمر. وبهذا الخصوص، قال مباركي أعطينا توجيهات لمواجهةمشكل الضغط والطلب الكبير على شهادة تقني سام في بعض التخصصات بضرورة التكفلبكل طالبي التكوينوإدماجهم في تخصصات قريبة، وهذا سيكون ابتداء من نهار غد ضمن أيام التوجيه الثلاثة التي ستشهدها جميع المؤسسات التكوينية، أو من خلال فتح فروع منتدبة لهذه التخصصاتفي مراكز التكوين المهني،تحت الإشراف الإداري والبيداغوجي للمعاهد الوطنية، مشيرا إلى بعض التخصصات التي تعرف طلبا متزايدا مثل مهن السمعي البصري وكذا شعب السياحة والخدمات وكذا الفنون المطبعية والإنفوغرغافيا. وأكد الوزير توفر خدمة الإقامة الداخلية والإطعام المجاني في كل المعاهد الوطنية للذين يرغبون في متابعة تخصص تكويني غير يتوفر في الولاية التي يقيمون فيها، مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني يدرس ملاءمة كل تخصص جديد يفتح في المراكز مع الطلب في سوق الشغل، مشيرا إلىأن العمل يقوم على أساس التوجه القاضي بالتخلص من التبعية للمحروقات، بتوفير تخصصات في المجال الصناعي والفلاحي والصناعات الغذائية والسياحة، بالإضافة إلى التوجه للمهن المستقبلية التي لها علاقة بالعالم الرقمي وتقنيات التواصل الجديدة والطاقات المتجددة.