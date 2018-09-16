قالت إن تمديد عهدة اللجان لمدة سنة يخالف القانون

ساتاف تطالب بالتسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية

نددت النّقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف بتمديد عهدة لجان الخدمات الاجتماعية لمدة سنة، مؤكدة أن هذا الإجراء يخالف القانون والمراسم الرئاسية التي تسير هذا الملف، مطالبة بالتسيير اللامركزي لهذه الأموال كما ينص عليه القانون، كما هو الحال في كل قطاعات الوظيف العمومي، مطالبة بصب أجور الأساتذة الجدد في أوانها وتوفير السكن الوظيفي، مشددة على ضرورة تقييم وإصلاح التعليم الثانوي ثم إعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا.

أكدت ساتاف أن استنجاد وزارة التربية الوطنية ببناء الشاليهات للحد من مشكل الاكتظاظ في بعض الولايات، والذي اعتبرته الوزارة حلا مؤقتا سوف يطول أمده ولن يكون مؤقتا، لأن الجزائر العاصمة على سبيل المثال لا تحوز أوعية عقارية كافية لبناء مؤسسات تربوية جديدة، نافيا وجود أي تخطيط على مستوى عدة قطاعات من أجد الحد من مشكل الاكتظاظ في المدارس السنوات المقبلة، مبرزا أن الدخول المدرسي في بعض الولايات والمؤسسات لم يتم بعد، على سبيل المثال ولاية غليزان وكذلك الجزائر العاصمة على مستوى بلدية سيدي عبد الله.

وفيما يخص الكتب المدرسية، أكدت النقابة في بيان لها تسلمت المحور اليومي نسخة عنه أنها لم تصل إلى بعض المؤسسات التربوية، لا سيما على مستوى الابتدائيات، نظرا لغياب وسائل النقل وتعنّت بعض رؤساء البلديات وهو مشكل متكرر سنويا، مضيفا أن مشكل المطاعم المدرسية في الابتدائيات لا يزال يتكرر كل عام ووزارة الداخلية لا تتخذ أي إجراءات عقابية ضد رؤساء البلدياتالذين وصفتهم النقابة بـالفاشلين، وأن هذه المطاعم تفتقر لأدنى شروط النظافة والتجهيزات، فكيف نتكلم على وجبات ساخنة وذات جودة؟

في السياق، نددت نقابة ساتاف بالقرار الأحادي الذي اتخذته الوزارة فيما يخص تمديد عهدة لجان الخدمات الاجتماعية لمدة سنة مبرزة أن هذا القرار يخالف القانون وكل المراسيم الرئاسية التي تسير هذا الملف، وأضاف البيان أن نقابة ساتاف تطالب منذ القرن السابق بالتسيير اللامركزي لهذه الأموال كما ينص عليه القانون، كما هو الحال في كل قطاعات الوظيف العمومي، وجاء في البيان تساؤل هل قطاع التربية لا ينتمي إلى الوظيف العمومي الجزائري، و كيف يتم تمديد عهدة لتسييركارثي وغير الشفاف؟، إضافة إلى أن اللجان لم تقدم أي تقرير لا مالي ولا مادي منذ ثلاث سنوات رغم أن القانون ينص على ذلك سنويا؟، متسائلا أيضا عن سبب صمت الوزارة منذ ثلاث سنوات.

وأشارت ساتاف في البيان إلى أن كل نقابات التربية في اجتماعها في الفاتح جويلية الماضي قد اتفقت على تمديد العهدة إلى نهاية شهر سبتمبر فقط، مؤكدا أن النقابات لم تعارض ذلك، فكيف لوزيرة التربية أن تتخذ هذا القرار الأحادي وتقول إن النقابات لن تتفق، كما تندّد نقابة ساتاف بسوء الاستقبال في بعض مديريات التربية التي ضربت بعرض الحائط ميثاق الاخلاقيات، مطالبة بصب أجور الأساتذة الجدد في أوانها وتوفير شروط لائقة للسكن، كما تطالب بفتح ملف تقييم وإصلاح التعليم الثانوي ثم إعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا.