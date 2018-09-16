إحصاء أزيد من 1,7 مليون طالب هذا الموسم

التحاق 265 ألف جامعي جديد بالمؤسسات الجامعية

التحق ما يزيد عن 265 ألف طالب جامعي جديد بمقاعد الدراسة هذه السنة، ليصل بذلك عدد الطلبة الجامعيين لهذا الموسم إلى ما يقارب 1.7 مليون يدرسون في مختلف الأطوار الجامعية، موزعين على 50 جامعة و13 مركزا جامعيا، إلى جانب 32 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى تخضع بيداغوجيالوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب 9 مؤسسات خاصة.

بلغ عدد الطلبة المسجلين في هذه السنة الجامعية إلى أزيد من مليون ونصف مليون طالب، من بينهم 265 ألف طالب جامعي جديد، حيث ارتفع عدد المقاعد إلى حدود 000 452 1 مقعد، عقب استلام 100 67 مقعد جديد، بالإضافة إلى توفير نحو 500 45 سرير جديد و6 مطاعم مركزية موطنة في المجمعات البيداغوجية الكبرى، وهو ما يرفع قدرات الإيواء إلى 500 629 سرير. وكانالمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار قد أكد أن قطاعه جند مختلف الإمكانات المادية والبشرية من أجل تسجيل دخول جامعي مريح، رغم أن توزيع هذه القدرات المتاحة غير متساو ويختلف من مدينة جامعية إلى أخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم تزايد التدفقات الطلابية الملتحقة سنويا بالتعليم العالي إلا أن القطاع لن يشهد قيودا وإكراهات كبرى في أغلب المدن الجامعية، مؤكدا أن استلام هياكل جديدة يندرج في إطار تعزيزالمؤسسات الجامعية من جهة، وكذا تجسيد المساعي الرامية إلى تعزيز شبكة المدارس العليا من جهة أخرى، بعد إلغاء المدارس التحضيرية في شكلها الحالي وترقيةمن استوفى منها الشروط إلى مصاف مدارس وطنية عليا. وبغرض تحسين مستوى الحياة الجامعية، أكد حجار عزم القطاع على رفع مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة من أجل تمكين الطلبة من التحصيل العلمي في ظروف مناسبة، حيث من المنتظر مناقشة ملف الخدمات الجامعيةخلال ندوة وطنية سيتم تنظيمها بمشاركة مختلف الفاعلين في الحياة الجامعية من أجل صياغة خطة عمل استشرافية وتشاركية، مبرزا أن قطاعه يعمل على عقلنة تسيير ملف الخدمات الجامعية التي تخصص لها ميزانية نسبتها 37 بالمائة من مجموع ميزانية القطاع.