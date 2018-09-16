شريط الاخبار
عمال مركب الحجار يطالبون بحل النقابة وتجديد فروعها الجزائر تبحث عن أسواق جديدة ببلجيكا وتعزز علاقاتها الاقتصادية الجمارك تحبط محاولة تهريب 122 ألف لتر من الوقود وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي اشتباه إصابة بالكوليرا منذ 4 أيام حجز قرابة 4 ملايين أورو منذ بداية 2018 التحاق 265 ألف جامعي جديد بالمؤسسات الجامعية ساتاف تطالب بالتسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية الكشف عن 110 ألف منصب تكوين للشباب دون المستوى مخططات بعث النمو الاقتصادي تهدف لجلب وتطوير الاستثمار أمطار الخريف تكشف عيوب المشاريع التنموية أيقونة الفن العصري جمال علام" في ذمة الله "زيارة ميركل إلى الجزائر استثنائية وتدل على حجم العلاقة بيننا" التصريحات غير المسؤولة لوزراء في الدولة تُخرج سكان ورقلة للشارع الدولة مستعدة لمرافقة المتضررين من الإرهاب للعودة إلى قراهم ميركل ستبحث مع الطرف الجزائري إمكانية بعث المشروع "ديزرتيك" احتجاجات وطنية للمقتصدين يوم 19 سبتمبر نتائج التحويلات عبر الموقع تصدم الطلبة عنصرية وعداء تاريخي للأمازيغية ونشطاء الحركة البربرية المدير العام لـ "ترونسلوب" على رأس مركب الحجار سعر النفط الجزائري في حدود 71.61 دولارا إلى غاية نهاية أوت زوخ يصدر تعليمة تمنع بيع منتجات الصيد البحري على حواف الطرق مجلس رؤساء بلديات "تاج" يدعو الحكومة إلى دعم التنمية المحلية 44 ولاية تدرس اللغة الامازيغية و تعميمها عبر كل الوطن السنة القادمة "تدهور الوضع المعيشي للجزائريين تسبب في الغضب الشعبي" الجزائريون ينتظرون خطوة فعلية للاعتراف بالجرائم الكولونيالية مخططات إنقاذ المدن من الفياضات في خبر كان! عصابات تستغل قصر لتنفيذ عمليات إجرامية وإبعاد الشبهات عنهم فرنسا تعترف باغتيالها المناضل موريس أودان الحكومة الجزائرية تصفه بـ"الخطوة الإيجابية" والمعارضة تعتبره "عنصرية فرنسية" ميركل في الجزائر الاثنين المقبل لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب الداخلية توفد لجنة وزارية مشتركة إلى ولاية تبسة الجزائر تكرم الرهبان المسيحيين الذي قُتلوا إبان العشرية السوداء بالجزائر إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو 55 مليون و2500 دينار نصاب الزكاة هذا العام  وفاة الدكتورة عائشة عويسات تجرّ أويحيى إلى المساءلة البرلمانية بن غبريت تنفي مطالبة الأولياء بإمضاء استمارات الموافقة على تدريس الأمازيغية استمرار تسجيلات الطلبة المعيدين إلى غاية 20 سبتمبر صفحات فايسبوكية تنافس التنظيمات الطلابية لإسماع صوت الطالب ندوة وطنية حول تحسين مستوى الخدمات الجامعية توزيع 1300 سكن "عدل" قبل نهاية 2018 بوهران
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. التحاق 265 ألف جامعي جديد بالمؤسسات الجامعية

إحصاء أزيد من 1,7 مليون طالب هذا الموسم

التحاق 265 ألف جامعي جديد بالمؤسسات الجامعية

  16 سبتمبر 2018 - 18:04   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الوطني
التحاق 265 ألف جامعي جديد بالمؤسسات الجامعية

التحق ما يزيد عن 265 ألف طالب جامعي جديد بمقاعد الدراسة هذه السنة، ليصل بذلك عدد الطلبة الجامعيين لهذا الموسم إلى ما يقارب 1.7 مليون يدرسون في مختلف الأطوار الجامعية، موزعين على 50 جامعة و13 مركزا جامعيا، إلى جانب 32 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى تخضع بيداغوجيالوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب 9 مؤسسات خاصة.

 

بلغ عدد الطلبة المسجلين في هذه السنة الجامعية إلى أزيد من مليون ونصف مليون طالب، من بينهم 265 ألف طالب جامعي جديد، حيث ارتفع عدد المقاعد إلى حدود 000 452 1 مقعد، عقب استلام 100 67 مقعد جديد، بالإضافة إلى توفير نحو 500 45 سرير جديد و6 مطاعم مركزية موطنة في المجمعات البيداغوجية الكبرى، وهو ما يرفع قدرات الإيواء إلى 500 629 سرير. وكانالمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار قد أكد أن قطاعه جند مختلف الإمكانات المادية والبشرية من أجل تسجيل دخول جامعي  مريح، رغم أن توزيع هذه القدرات المتاحة  غير متساو ويختلف من مدينة جامعية إلى أخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم تزايد التدفقات الطلابية الملتحقة سنويا بالتعليم العالي إلا أن القطاع  لن يشهد قيودا وإكراهات كبرى في أغلب المدن الجامعية، مؤكدا أن استلام هياكل جديدة يندرج في إطار تعزيزالمؤسسات الجامعية من جهة، وكذا تجسيد المساعي الرامية إلى تعزيز شبكة المدارس العليا من جهة أخرى، بعد إلغاء المدارس التحضيرية في شكلها الحالي وترقيةمن استوفى منها الشروط إلى مصاف مدارس وطنية عليا. وبغرض تحسين مستوى الحياة الجامعية، أكد حجار عزم القطاع على رفع مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة من أجل تمكين الطلبة من التحصيل العلمي في ظروف مناسبة، حيث من المنتظر مناقشة ملف الخدمات الجامعيةخلال ندوة وطنية سيتم تنظيمها بمشاركة مختلف الفاعلين في الحياة الجامعية من أجل صياغة  خطة عمل استشرافية وتشاركية، مبرزا أن قطاعه يعمل على  عقلنة تسيير ملف الخدمات الجامعية التي تخصص لها ميزانية نسبتها 37 بالمائة من مجموع ميزانية القطاع.

أمينة صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات