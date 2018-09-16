ارتفاع وتيرة التهريب خلال الفترة الأخيرة

حجز قرابة 4 ملايين أورو منذ بداية 2018

تمكنت مصالح الجمارك منذ بداية العام الجاري من حجز نحو 4 ملايين أورو خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، وكان شهرا جويلية وأوت قد شهدا حجوزات قياسية وهامة، في الوقت الذي عرف شهر سبتمبر عملية هامة بحجز 1.045000 مليون أورو في مطار هواري بومدين و9200 أورو في قسنطينة، إضافة إلى حجز 20 ألف أورو بتاريخ 22 أوت في سطيف. وفي الثالث من الشهر ذاته بالعاصمة تم حجز 100 ألف أورو.

سجلت أكبر عملية حجز في تبسة بمبلغ 2.2 مليون أورو، وفي 29 جويلية 10 آلاف أورو في سطيف. وإلى غاية منتصف سبتمبر 2018، تم تسجيل حجز أكثر من 3 ملايين أورو، إضافة إلى كميات معتبرة أيضا من الدولار الأمريكي والدينار التونسي.

وسجلت عمليات الحجز بفضل يقظة مصالح الجمارك، لاسيما بالنسبة للسنة الحالية التي يرتقب أن تعرف خلال السداسي الثاني حصيلة معتبرة وقياسية. وحسب الإحصائيات الخاصة بمصالح الجمارك، فإنهذه الأخيرة قامت بحجز 439.625 أورو و205.480 دينار تونسي و1050 دولار أمريكي، فضلا عن 43.600 جنيه إسترليني و478.000 دينار جزائري. وقدرت القيمة الإجمالية المحجوزة 79.840.362 دينار جزائري، في حين بلغت قيمة الغرامات 1.776733572 دينار، كما تم حجز 8 مركبات وتحرير 39 محضرا. وبلغ عدد عمليات الحجز خلال السنة 52 عملية.

ومن حيث المناطق، فإن أكبر عملية حجز تمت السنة الماضية خصت قسنطينة بـ 296.650 أورو، كما سجل حجز 41.010 أورو في عنابة و40.480 أورو في سطيف، وتبقى العملة الأوروبية أكثر العملات الصعبة المستهدفة بالتهريب.

يشار الى أن وتيرة تهريب العملة خلال الفترة الأخيرة ارتفعت عبر المطارات، حيث تمكنت مصالح الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين من إحباط عدة عمليات في هذا الصدد.