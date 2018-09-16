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تسجيل حالتي وفاة و102 إصابة من بين 237 وضع مشتبه

وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي اشتباه إصابة بالكوليرا منذ 4 أيام

  16 سبتمبر 2018 - 18:41   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي اشتباه إصابة بالكوليرا منذ 4 أيام

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عدم تسجيل أي حال مشتبه إصابتها بداء الكوليرا منذ 4 أيام، وأن المصاب المؤكد بمستشفى سيدي الشحمي الذي مكث بمصلحة الأمراض المعدية للمركز الجامعي لوهران قد غادر المستشفى بعد مثوله للشفاء.

 

أوضحت الوزارة في بيان لها أننتائج المتابعة اليومية للوضعية الوبائية لداء الكوليرا اليوم السبت تتلخص في عدم تسجيل أي حال مشتبه بها منذ 4 أيام، وأن المصاب المؤكد على مستوى مستشفى سيدي الشحمي والذي مكث بمصلحة الأمراض المعدية للمركز الجامعي لوهران قد غادر المستشفى بعد مثوله للشفاء.

وأضاف المصدر أن الحالتين الأخيرتين المتبقيتين للاستشفاء بمستشفى القطار قد غادرتا المستشفى هذا اليوم بعد مثولهما للشفاء.

وللتذكير فمنذ بداية التصريح بحالات الكوليرا، سجلت الوزارة 102 إصابة مؤكدة من بين 237 حال مشتبهة، أي ما يعادل 43% من مجموع الحالات، وسجلت وفاة شخصين.

وأشار المصدر إلى أن الإجراء المعتمد من طرف الوزارة منذ بداية الوباء أن الحالات المشتبهة لا يمكن اعتبارها مؤكدة إلا بعد الحصول على النتائج البكتريولوجية النهائية من طرف المخبر المرجعي الوطني لمعهد باستور.

وأكدت الوزارة في السياق أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الصحية مجندة في أعلى مستويات التأهب، وأن جميع التعليمات أعطيت لمدراء الصحة على المستوى الوطني للتشخيص الفوري لكل الحالات المشتبهة وتشخيص كل  الحاملين السالمين للبكتيريا.

ونظرا لارتفاع عدد التسممات الغذائية المسجلة على مستوى العديد من الولايات، تذكّر الوزارة من جهة أخرى بضرورة الالتزام بقواعد النظافة لتجنب الإصابة بهذه التسممات ذات العواقب الخطيرة، وأنه عند الإعلان عن حالات تتعلق بالتسممات يتم إيفاد لجان خبراء من قطاع الصحة لتقديم الدعم التقني للفرق المحلية.

بوعلام حمدوش

 

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