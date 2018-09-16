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تنشط في محاور تمنراست باتجاه الحدود وصولا للمغرب وموريتانيا

الجمارك تحبط محاولة تهريب 122 ألف لتر من الوقود

  16 سبتمبر 2018 - 18:47   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الوطني
الجمارك تحبط محاولة تهريب 122 ألف لتر من الوقود

أحبطت مصالح الجمارك عمليات لتهريب ما لا يقل 122.410 لتر من المازوت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وتركزت عمليات الحجز في المناطق الجنوبية، حيث حجزت مصالح الجمارك75.200 لتر من المازوت في بشار و17.775 لتر في تمنراست، بعد أن بلغت مجموع 97.520 لتر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 بالنسبة للمازوت و2940 لتر بالنسبة للبنزين.

قالت مصادر من الجمارك إن شبكات التهريب بدأت تنشط في محاور تمنراست باتجاه الحدود الجنوبية أي النيجر ومالي وبشار من ناحية الحدود باتجاه المغرب وحتى موريتانيا، مقابل نشاط تبسة في الشمال باتجاه تونس، مع وجود نقاط داخلية أيضا، مع حجز 535 لتر من المازوت في ميناء الجزائر خلال سنة 2017. في السياق، سجل حجز نحو 23.400 لتر من المازوت في بشار و1000 لتر في تبسة و 400 لتر في تمنراست بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2018، بمجموع 24.890 لتر، كما أحبطت مصالح الجمارك عمليات تهريب ما لا يقل عن 154.317 لتر من المازوت و8170 لتر من البنزين، بقيمة 3814556 دينار، كما حجزت 28 مركبة و7 شاحنات وجرارا ومقطورة و7 بغال، كما بلغت الغرامات 337 مليار دينار، مقابل إصدار 23 محضرا خلال 2017 في 47 عملية حجز للوقود. وتركزت عمليات الحجز بالخصوص في بشار مع حجز 77.260 لتر من المازوت، بينما تم حجز 37.200 لتر في تمنراست و31.440 لتر في تبسة. أما بالنسبة للبنزين، سجلت تمنراست أعلى مستويات الحجز بـ 7950 لتر.بالمقابل، قدرت قيمة المحجوزات بأكثر من 1.021 مليون دينار. وتعد محاور التهريب الجنوبية باتجاه مالي ونيجر وجنوب المغرب وموريتانيا ثم تونس أهم الوجهات لشبكات التهريب.

للإشارة، سجلت مختلف المصالح الأمنية بولاية تبسة خلال 2017 لوحدها إحباط تهريب أزيد من ربع مليون لتر من الوقود نحو تونس، حيث تم تسليم هذه الكمية إلى الجمارك، والتي بدورها أرجعتها لمؤسسة  نفطال بموجب اتفاقية مبرمة في هذا الإطار.

م.ن

 

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