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ميركل تترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية

  17 سبتمبر 2018 - 13:39   قرئ 99 مرة   0 تعليق   الوطني
ميركل تترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية

ترحمت مستشارة جمهورية ألمانيا الفيدرالية أنجيلا ميركل، يوم الاثنين بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقامت السيدة أنجيلا ميركل التي كانت مرفوقة بوزير الخارجية عيد القادر مساهل، بوضع اكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية ووقفت دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة

وبعد مراسم الترحم، استغلت المستشارة تواجدها بهذا المكان المميز لتلقي نظرة على خليج العاصمة.وقد شرعت المستشارة الألمانية في وقت سابق من نهار اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة

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